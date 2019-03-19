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Решение МВФ по Украине: в Кабмине озвучили последствия отмены антикоррупционной статьи

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Миссия МВФ, которая оценит результаты выполнения подписанного с Украиной меморандума, прибудет в Киев в мае-июне. При этом в Фонде уже заявили, что обеспокоены решением Конституционного суда об отмене статьи 368-2 Уголовного кодекса о незаконном обогащении госслужащих.

Об этом в эфире "Радио НВ" 19 марта заявила министр финансов Оксана Маркарова, передает "Интерфакс-Украина". "Работают юристы, чтобы понять, как выйти из этой ситуации. Все наши партнеры поднимают этот вопрос, так как незаконное обогащение было частью антикоррупционной реформы", – отметила министр.

Решение МВФ по Украине: в Кабмине озвучили последствия отмены антикоррупционной статьи

minfin.com.ua

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Ранее журналист Юрий Бутусов заявлял: МВФ перенес сроки предоставления Украине очередного кредита в $500 млн из-за отмены указанной статьи. В то же время Макарова уверяет: техническая миссия достаточно позитивно оценила выполнение условий программы stand-by.

"Если смотреть, где мы сейчас в программе, то подавляющую часть вещей, которые должны были выполнить на сегодняшний день, мы выполняем", – сказала она.

Помимо отмены статьи за незаконное обогащение, в МВФ также недовольные задержкой большой приватизации.

Напомним, что накануне Международный валютный фонд, посол США и глава представительства ЕС в Украине обратились в профильный комитет Верховной Рады с призывом отложить рассмотрение новых 13 законопроектов об уголовной ответственности за незаконное обогащение, пояснив это тем, что все варианты несовершенны, в том числе и президентский.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 февраля Конституционный суд Украины признал неконституционной ст. 368-2 Уголовного кодекса.

Вместо отмененной статьи президент Украины Петр Порошенко 28 февраля подписал законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение.

19 октября 2018-го МВФ согласовал с Украинойновую 14-месячную программу поддержки экономической политики stand-by. Также Фонд пообещал продолжать сотрудничество с Украиной.

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Тема
транш МВФ
Место
Украина
Теги
МВФкредит
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Почтальон Печкин
Почтальон Печкин
Очень просто выйти из этой ситуации.... Посадить всех причастных,а лучше расстрелять.
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