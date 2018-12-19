Украинцам массово поднимут пенсию: все подробности новшества

Несмотря на опасения украинцев, индексация пенсий в марте 2019 года все-таки будет проведена. Необходимые суммы и расчеты уже заложены в государственный бюджет.

Об этом ObozTV рассказала эксперт в сфере пенсионного обеспечения Галина Третьякова. По её словам, привязка индексации к марту никак не связана с грядущими президентскими выборами.

"Тут нет никакого политического дна. Это потому, что именно в феврале мы получаем окончательные данные относительно того, как у нас будет расти источник финансов. То есть зарплата", – пояснила Третьякова.

Она добавила, что как только Министерство финансов и премьер-министр поймут, насколько наполняется Пенсионный фонд, в марте начинается индексация пенсий исходя из этих показателей.

"Если заложенная инфляция – 9%, то индексация будет проведена на 4,5%. Плюс, рост зарплаты будет, например, 29%, то это еще 14,5% к пенсии. 14,5% плюс 4,5% – индексация в этом случае будет 19%", – рассказала эксперт.

Третьякова уточнила, что пересчет пенсий – это индикативная величина. И если рост зарплаты составит, к примеру, 26%, тогда индексация будет высчитываться исходя из 13% плюс 4,5% и составит 17,5%.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что с 1 декабря все украинцы на заслуженном отдыхе будут получать не меньше 1497 грн (на 62 грн больше действующей минималки). Если размер выплаты меньше, то ее увеличат. Помимо пенсий, с повышением прожиточного минимума увеличится и минимальный размер целого ряда выплат.

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