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3 января • обновлено в 12:21
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Атака США по Ираку ударит по ценам на нефть: экономист спрогнозировал стоимость

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Из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке, возникшем в результате воздушного удара США по Багдаду, вырастут цены на нефть. Однако для внутреннего рынка в Украине пока проблем не предвидится.

Такое мнение высказал экс-президент "Объединения операторов рынка нефтепродуктов Украины" Леонид Косянчук в комментарии OBOZREVATEL.

По его словам, обострения в нефтедобывающих странах всегда приводят к повышению цен, однако резкого скачка ждать не стоит – по крайней мере, в январе повышения стоимости нефтепродукта не ожидается. Сам рост цены он объясняет скорее спекулятивным фактором, чем экономическим.

"Биржевые маркеры этим воспользуются, но опять-таки, это будет касаться скорее фьючерсов, потому что на сегодняшний день проблем с нефтью у нефтеперерабатывающих предприятий Европы и мира нет. Поэтому я не предвижу повышения внешней цены нефтепродуктов в январе. Потому что падает потребление и поэтому в этот период повышение цен может привести к падению спроса.

Ну и потом будем наблюдать, насколько это обострение затронет нефтедобывающие страны. Хотя биржевые маркеры используют даже неосторожные высказывания лидеров стран, поэтому хорошего для нас ожидать ничего не приходиться, но и фатальности тоже нет особой", – отметил эксперт.

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Цена на нефть марки Brent

Цена на нефть марки Brent

fxclub.org

Также Леонид Косянчук отметил, что на внутреннем рынке Украины пока не видит особых проблем.

"В любом случае, рынок Украины достаточно диверсифицирован и с учетом того, что гривня держится, я не предвижу особых проблем для внутреннего рынка. Пока. А дальше будем видеть", – предполагает Косянчук.

Отметим, что цена на нефть марки Brent неуклонно растет с момента обострения на Ближнем Востоке. Сейчас она выросла на 3,35% и составляет $68,42.

Напомним, как ранее сообщал OBOZREVATEL, в ночь на на пятницу, 3 января, в результате воздушного удара США по международному аэропорту Багдада (Ирак) погиб генерал Корпуса стражей Исламской революции Ирана (КСИР), друг президента РФ Владимира Путина Касем Сулеймани. Об этом заявили в Пентагоне, подчеркнув, что приказ был отдан главой США Дональдом Трампом. В ответ в Иране уже заявили: за гибель будут мстить, а по американским и израильским объектам на Ближнем Востоке нанесут удары.

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Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Убийство генерала Сулеймани
Персона
Касем Сулеймани
Место
Ирак
Теги
цены нефть
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