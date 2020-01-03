Атака США по Ираку ударит по ценам на нефть: экономист спрогнозировал стоимость

Из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке, возникшем в результате воздушного удара США по Багдаду, вырастут цены на нефть. Однако для внутреннего рынка в Украине пока проблем не предвидится.

Такое мнение высказал экс-президент "Объединения операторов рынка нефтепродуктов Украины" Леонид Косянчук в комментарии OBOZREVATEL.

По его словам, обострения в нефтедобывающих странах всегда приводят к повышению цен, однако резкого скачка ждать не стоит – по крайней мере, в январе повышения стоимости нефтепродукта не ожидается. Сам рост цены он объясняет скорее спекулятивным фактором, чем экономическим.

"Биржевые маркеры этим воспользуются, но опять-таки, это будет касаться скорее фьючерсов, потому что на сегодняшний день проблем с нефтью у нефтеперерабатывающих предприятий Европы и мира нет. Поэтому я не предвижу повышения внешней цены нефтепродуктов в январе. Потому что падает потребление и поэтому в этот период повышение цен может привести к падению спроса.

Ну и потом будем наблюдать, насколько это обострение затронет нефтедобывающие страны. Хотя биржевые маркеры используют даже неосторожные высказывания лидеров стран, поэтому хорошего для нас ожидать ничего не приходиться, но и фатальности тоже нет особой", – отметил эксперт.

Цена на нефть марки Brent fxclub.org

Также Леонид Косянчук отметил, что на внутреннем рынке Украины пока не видит особых проблем.

"В любом случае, рынок Украины достаточно диверсифицирован и с учетом того, что гривня держится, я не предвижу особых проблем для внутреннего рынка. Пока. А дальше будем видеть", – предполагает Косянчук.

Отметим, что цена на нефть марки Brent неуклонно растет с момента обострения на Ближнем Востоке. Сейчас она выросла на 3,35% и составляет $68,42.

Напомним, как ранее сообщал OBOZREVATEL, в ночь на на пятницу, 3 января, в результате воздушного удара США по международному аэропорту Багдада (Ирак) погиб генерал Корпуса стражей Исламской революции Ирана (КСИР), друг президента РФ Владимира Путина Касем Сулеймани. Об этом заявили в Пентагоне, подчеркнув, что приказ был отдан главой США Дональдом Трампом. В ответ в Иране уже заявили: за гибель будут мстить, а по американским и израильским объектам на Ближнем Востоке нанесут удары.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!