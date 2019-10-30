Госдолг Украины: названа сумма, которую заплатим в 2020 году

В 2020 году Украина будет обязана заплатить по государственному долгу около $9 млрд.

Об этом говорится в макроэкономическом прогнозе "Альфа-Банка" (Украина), передает "УНИАН". Отмечается, что эти выплаты включают $3,7 млрд по суверенным еврооблигациям, $2,8 млрд по облигациям внутреннего государственного займа в иностранной валюте и $1,4 млрд платежей в адрес Международного валютного фонда.

"Аналитики банка отметили, что обеспечение рефинансирования внешнего долга государства за счет ресурсов международных финансовых организаций и улучшение доступа к мировому рынку капитала остается высоким приоритетом финансово-экономической политики", – сказано в публикации.

По оценкам аналитиков, отношение госдолга к ВВП Украины снизится с 60,9% в 2018 году до 52,7% в 2020 году. Также аналитики прогнозируют среднегодовой курс гривни к доллару США в 2019 году на уровне 27,20 грн/$, в 2020 году – 26,15 грн/$, в 2021 году – 26,65 грн/$.

Госдолг Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, в бюджете Украины на 2020 год заложили доходы на уровне 1 трлн 79 млрд гривен, и расходы 1,17 трлн. "Дыра" составит 95 млрд грн. А на госдолг пойдут рекордные почти 40% доходов бюджета.

Укрепление гривны позволило сократить общий объем государственного и гарантированного долга более чем на 100 млрд грн.

Украина полностью выплатила долг МВФ по программе stand-by.

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