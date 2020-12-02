В Минфине показали огромный дефицит госбюджета: сколько не хватило и кто наполнил казну

Дефицит государственного бюджета Украины в январе-ноябре текущего года составил 111,7 млрд грн. При этом общий фонд за этот период сведен с дефицитом 130,7 млрд грн при плане 236,9 млрд грн.

Об этом свидетельствуют оперативные данные Госказначейства, опубликованные на сайте Министерства финансов Украины.

Отметим, что месяц назад Минфин рапортовал о дефиците госбюджета в размере 112 млрд грн, в том числе общего фонда – 120,5 млрд грн при плане 214,2 млрд грн. Всего в госбюджете-2020 предельный размер дефицита определен в размере 298,4 млрд грн, в том числе общего фонда – 274,5 млрд грн.

Согласно данным Госказначейства, за 11 месяцев 2020 года фактические государственные заимствования в общий фонд казны составили 455, 5 млрд грн или 75,6% от запланированных на этот период. Всего государственные внутренние заимствования за январь-ноябрь текущего года составили 275,6 млрд грн (78,3% от плана).

Из внешних источников за этот период привлекли 179,9 млрд грн (71,8% от плана). "При этом платежи по погашению государственного долга за январь-ноябрь 2020 года составили 357,4 млрд грн (98,1% плана), платежи по обслуживанию - 117,3 млрд грн (94,6% плана)", – говорится в отчете.

Кроме того, сообщается, что впервые с начала года выполнена роспись поступлений в общий фонд госбюджета. Так, за январь-ноябрь 2020 года при росписи 802,6 млрд грн в бюджет поступило 805,9 млрд грн, выполнение составляет 100,4% или +3,3 млрд грн.

При этом Государственная налоговая служба Украины перевыполнила план по наполнению общего фонда бюджета на 14,5 млрд грн до 472,8 млрд грн при плане 458,3 млрд грн.

По оперативным данным Госказначейства, за январь-ноябрь 2020 года расходы по общему фонду государственного бюджета составили 940,6 млрд грн, или 90,3% от росписи отчетного периода. "При этом социальные расходы, расходы на оборону, на обслуживание долга, субвенции и дотации местным бюджетам полностью профинансированы согласно росписи на основании платежных поручений", – говорится в отчете.

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