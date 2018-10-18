Держбюджет на наступний рік експерти вже назвали антисоціальним. У ньому заплановано збільшення коштів на соціальні витрати лише на 5,2%.

Тим не менше, особисто я підтримав його в першому читанні, але є кілька зауважень. Ось мої п’ять пропозицій, які необхідно змінити в головному фінансовому законі країни.

По-перше - уряд, судячи з усього, саме на найближчі дні підготував українцям "подаруночок" - нові ціни на газ. Від підвищення виграють тільки газові компанії олігархів та їхні прислужники - коболєви, які дійшли вже до дна - гребуть в кишені мільярдні премії.

Вони хотіли ще й купити за народний рахунок найдорожчі айпади! Але після того, як Шахов почав голосно про це говорити, таки скасували закупівлю!

Я ініціював відставку Коболєва та всієї його банди! Закликаю не підвищувати ціну на газ для українців та виділити кошти на видобуток власного українського газу!

Друге. Чергові подорожчання комунальних послуг для споживачів не за горами — вже з жовтня. Але влада має намір не збільшувати підтримку бідних, а тільки скорочувати кількість одержувачів субсидій.

Майже 40 млрд гривень заборгованості за комунальні послуги — це результат роботи Уряду. Ця цифра демонструє, наскільки Кабмін відірваний від життя простих людей. Українцям реально нема чим платити, у людей сьогодні вибір — або заплатити комуналку, або поїсти.

Третє. Зниження витрат на субсидії. У держбюджеті на цю статтю заплановано на 16 мільярдів гривень менше, ніж у нинішньому році – 55 млрд грн в 2019-му проти 71 млрд в 2018-му. І це притому, що подорожчання газу, проти якого бореться партія "Наш край", Уряд вже назвав вирішеним питанням.

Новости 5 аргументов против продажи земли

Якщо ми не внесемо відповідні правки до проекту та не збільшимо видатки на субсидії, це буде узаконене пограбування людей!

Наступний пункт.Реформатори освіти забули про потреби освітян! У Держбюджеті на 2019 рік не вистачає грошей для підвищення зарплат вчителям до 11 тисяч гривень. 110 мільярдів потрібно знайти для вчителів. Таких додаткових грошей у бюджеті немає! Влада вкотре довела, що не спроможна виконати свої обіцянки!

І останнє.Середня зарплата шахтаря на Україні до кінця 2018 року становить 14 тисяч гривень. Вимагаю провести індексацію зарплати шахтарям - в 2019 році слід очікувати незначного підвищення оплати праці на великих підприємствах - наприклад, на Криворізькому залізорудному комбінаті.

Його шахти приносять досить високий прибуток, сам комбінат є одним з найперспективніших в галузі, проте за об'єктивними оцінками експертів його працівники могли б отримувати зарплату в 2 рази більше наявної.

Я вже не кажу про те, що сім’ї шахтарів сьогодні голодують шостий місяць без зарплати. Поверніть борг шахтарям, який сьогодні складає вже 900 мільйонів і передбачте в наступному бюджеті додаткові кошти на модернізацию державних шахт!