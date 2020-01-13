В Днепре возобновят ремонт Нового моста: горсовет озвучил новые сроки

Реконструкцию Нового моста в Днепре продолжат на год позже ранее озвученных сроков - в 2021 году.

Перенос начала ремонтных работ связан с урезанным городским бюджетом. Об этом во время пресс-конференции 13 января сообщил заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко.

По его словам, ремонт съездов и виадуков моста на правом и левом берегах будет выполняться в следующем году.

Новый мост в Днепре Информатор

"В минувшем году был завершен первый этап реконструкции Нового моста. Несмотря на все возгласы, что повыпадают все деформационные швы и все рухнет, мост сегодня находится в превосходном состоянии. Сегодня мы постоянно наблюдаем за состоянием деформационных швов, и их состояние на данный момент отменное. Ремонт съездов и виадуков моста на правом и левом берегах будет выполняться уже в 2021 году", — сказал Михаил Лысенко.

Михаил Лысенко Информатор

Ранее OBOZREVATEL писал, что модель из Днепра, которая разделась на Новом мосту, интригует своими фото в соцсети. Ася Микович стала популярной после заключения пари Бориса Филатова и Владимира Зеленского по поводу Нового моста.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!