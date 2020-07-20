В Днепре проучили мужчину, жестоко избившего девушку в маршрутке. Фото

В Днепре наказали мужчину, который 18 июля несколько раз ударил девушку в маршрутке №101а.

Об этом сообщается на страницах группы "Днепр оперативный" в социальных сетях.

Как видно на опубликованном фото, мужчину проучили его же способом, применив физическую силу.

Фото - Днепр оперативный

Напомним, инцидент произошел из-за того, что девушка оплатила два места, поскольку позже к ней должен был кто-то подсесть. Это разозлило других пассажиров. Помимо мужчины расправиться с девушкой бросились пенсионерки, одна из которых схватила ее за волосы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве водителя маршрутного автобуса №507 обвинили в том, что тот, закрывая дверь транспортного средства, прищемил семилетней девочке руку и продолжил движение.