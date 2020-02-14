Владимир Дубинский: "Это было феерично и фантастически"

В пятницу, 14 февраля, состоялась игра СК "Прометей" и ВК "Химик" в полуфинале Кубка Украины.
Волейболистки "Прометея" в упорной борьбе уступили южненскому "Химику" и, к сожалению, не смогли пробиться в финал Кубка Украины. Об этом сообщил президент БК "Прометей" Владимир Дубинский на своей странице в Facebook.
Игра СК "Прометей" и ВК "Химик"
Facebook Владимира Дубинского
"Химик победил Прометей! Полуфинал был фееричным и непредсказуемым. Сегодня играли сильнейшие команды страны! Это было феерично и фантастически!!! Победил более удачливый! Поздравляю Химик!!! Плачем и готовимся к будущим победам! Я поздравляю всех любителей волейбола Украины!!! Урааааа!", – написал Дубинский в Facebook.
Отметим, что игра продолжалась все пять сетов, три из которых закончились в пользу южанок (25:18, 21:25, 21:25, 27:25, 18:20)
Игра СК "Прометей" и ВК "Химик"
Facebook Владимира Дубинского
Игра СК "Прометей" и ВК "Химик"
Facebook Владимира Дубинского
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