Баскетболисты СК "Прометей" приглашают на фан-встречу: когда и где состоится

В воскресенье, 1 марта, баскетболисты СК "Прометей" Морис Крик, Макс Конате и Виталий Мальчевский примут участие в автограф-сессии.

Встреча с фанатами состоится в ТРЦ "Dmart" (проспект Свободы, 37) на 3 этаже в 13:00. Об этом стало известно на официальном сайте спортивного клуба.

Баскетболисты СК "Прометей" приглашают на фан-встречу СК "Прометей"

На мероприятие приглашаются болельщики, фанаты, любители баскетбола, а также все желающие воспользоваться уникальной возможностью пообщаться с любимыми игроками в неформальной обстановке и сделать селфи.

СК "Прометей"

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри провели горячую финальную пресс-конференцию перед боем за титул WBC в супертяжелом весе. Сначала боксеры обменялись оскорблениями во время вступительного слова, после чего начали толкаться. В результате конфликта Уайлдера и Фьюри на сцене появились представители их команд и охранники, которым удалось предотвратить начало драки.

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