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11 ноября • обновлено в 10:52
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В 2020 году будут построены и реконструированы 16 пунктов таможенного пропуска, - советник премьера Юрий Голик

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Проект глобальной реконструкции пунктов пропуска, разработанный советником премьера Юрием Голиком и Главой Таможенной службы Максом Нефедовым, представил главный таможенник на своей странице в Фейсбук.

В 2020 году будут построены и реконструированы 16 пунктов таможенного пропуска, - советник премьера Юрий Голик

Масштаб реформы не всегда однозначно воспринимается самими таможенниками, однако Макс Нефедов уверен в успехе и солидарен в этом с Юрием Голиком:

"Не могу сказать лучше, чем Юрий Голик. Пункты пропуска могут и будут такими. Несмотря на все палки в колеса, симулирование идиотизма, саботаж и откровенное противодействие многими "опытными госслужащими". Потому что Новая таможня должна выглядеть так", – рассказал Нефедов.

В 2020 году будут построены и реконструированы 16 пунктов таможенного пропуска, - советник премьера Юрий Голик

Авторы проекта раскрыли также и детали будущих работ на таможне:

"- В следующем году начинаем 16 объектов, из них 3 за международные средства;

- 12 хотим закончить в 2020, потратив 488 млн.грн., заложенных в проект бюджета;

- еще 2 в 2021, еще 2 в 2022;

- в будущем когда-то еще нужно купить 3 стационарных сканера и отремонтировать 11 мобильных;

- в 2020 планируем оснастить 16 пунктов пропуска весовыми комплексами;

- в будущем по 12 пунктам нужно создать интегрированные системы видеонаблюдения (но это недешево);

- наконец, на будущее начинаем проекты землеотводов и проектно-сметную документацию по 19 дополнительным проектам", – пишет Макс Нефедов.

Недавно Юрий Голик напомнил еще об одном успешном эксперименте. В 2016 году города Марганец, Покров и Никополь в Днепропетровской области были полностью переведены на альтернативное теплоснабжение. К сожалению, другие города пока не последовали их примеру.

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Персона
Юрий Голик
Место
Украина Днепр
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