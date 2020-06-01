Главная Новости
1 июня • обновлено в 15:51
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Днепр

На Днепропетровщине женщина жестоко расправилась с любовником. Фото 18+

Читать материал на украинском

В Петриковском районе Днепропетовской области женщина жестоко убила своего любовника.

Как пишет Telegram-канал "Х Днепр", женщина нанесла мужчине больше 30 ударов ножом и топором (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы. 18+).

Полиция Днепропетровской области расследует жестокое убийство

Полиция Днепропетровской области расследует жестокое убийство

"Все началось с бытовухи на фоне алкогольного опьянения. 16 летняя дочь убийцы слышала, как потерпевший звал на помощь", – говорится в сообщении.

После убийства женщина "покормила" труп мужчины хлебом и сделала контрольный удар ножом в спину.

На Днепропетровщине женщина жестоко расправилась с любовником. Фото 18+

Telegram/@hyevuy_dnepr

На Днепропетровщине женщина жестоко расправилась с любовником. Фото 18+

Telegram/@hyevuy_dnepr

На Днепропетровщине женщина жестоко расправилась с любовником. Фото 18+

Telegram/@hyevuy_dnepr

На Днепропетровщине женщина жестоко расправилась с любовником. Фото 18+

Telegram/@hyevuy_dnepr

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 февраля на Днепропетровщине рецидивист зверски расправился над товарищем.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Место
Украина
Теги
полиция убийство
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
5
1
Смешно
1
Интересно
2
Печально
4
Трэш
Днепр

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 23 672.

    Вылечились: 9538. Умерли: 708.

  • В мире заболели более 6,1 млн человек, погибли – 370 тысяч.

  • Китай подтвердил новую версию происхождения коронавируса – это не животные с рынка

  • Осенью в Украине вероятна вторая волна коронавируса. Минздрав готовится

  • Врач заявил об опасных изменениях в крови при коронавирусе. Они провоцируют разрушение органов и клеток в организме.

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги