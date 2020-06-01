На Днепропетровщине женщина жестоко расправилась с любовником. Фото 18+

В Петриковском районе Днепропетовской области женщина жестоко убила своего любовника.

Как пишет Telegram-канал "Х Днепр", женщина нанесла мужчине больше 30 ударов ножом и топором (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы. 18+).

Полиция Днепропетровской области расследует жестокое убийство

"Все началось с бытовухи на фоне алкогольного опьянения. 16 летняя дочь убийцы слышала, как потерпевший звал на помощь", – говорится в сообщении.

После убийства женщина "покормила" труп мужчины хлебом и сделала контрольный удар ножом в спину.

Telegram/@hyevuy_dnepr

Telegram/@hyevuy_dnepr

Telegram/@hyevuy_dnepr

Telegram/@hyevuy_dnepr

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 февраля на Днепропетровщине рецидивист зверски расправился над товарищем.

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