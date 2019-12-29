На Днепропетровщине автомобиль влетел в заправку: чудом никто не пострадал. Фото

В субботу, 28 декабря, в Каменском Днепропетровской области произошло ДТП на территории автозаправочной станции.

В 14:33 в Службу спасения "101" поступило сообщение о ДТП на территории АЗС, из-за которого произошла утечка топлива. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Днепропетровской области.

По прибытию на место аварии спасатели выяснили, что водитель легкового автомобиля Daewoo Nubira, не справившись с управлением, сбил заправочную колонку.

ДТП на АЗС пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области

До прибытия спасателей работники АЗС самостоятельно остановили утечку топлива. Пожарные смыли разлитые горюче-смазочные вещества с площадки заправки. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Днепре на Донецком шоссе водитель Toyota сбил на смерть пешехода.

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