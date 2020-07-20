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Цены на фрукты в Днепре поражают: почему так дорого

Яна Коваль
Днепр в деталях
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Цены на фрукты в Днепре поражают: почему так дорого

В Днепре снова подорожали фрукты .

Сегодня стоимость фруктов, которые многие привыкли покупать летом в большом количестве, просто зашкаливает. Жители Днепра негодуют по этому поводу, ведь доход во время карантина практически не растет.

О том, почему цены на фрукты в Днепре выше привычных и станут ли ниже в этом году – расскажет OBOZREVATEL.

Стоимость фруктов в Днепре: что дороже всего

Текущее лето удивляет ценовой политикой. В социальных сетях уже много раз возникали обсуждения по поводу стоимости фруктов. Многие удивляются: почему некоторые продукты питания, выросшие на украинской земле, дороже иностранного импорта.

На сегодня, средняя стоимость фруктов в супермаркетах и на рынках Днепра колеблется в таких пределах:

Арбуз – 10-25 грн/кг. По скидке можно купить за 8 грн. Средний размер – от 4 кг;

Малина – 90-95 грн/кг;

Клубника – 50-60 грн/кг;

Вишня – от 45 грн/кг;

Смородина – 74 грн/кг;

Поричка (красная смородина) – 70 грн/кг;

Яблоки – 30-35 грн/кг. Крупный сорт – 50 грн/кг;

Инжир – 64 грн/кг;

Голубика – от 189 грн/кг;

Персик – 33-37 грн/кг (зависит от страны);

Дыня – 29 грн/кг. Средняя дыня – 3 кг;

Нектарин – 43 грн/кг;

Абрикос – 53-64 грн/кг;

Авокадо – 90 грн/кг;

Виноград – 54-77 грн/кг в зависимости от сорта;

Груша – 115 грн/кг;

Слива – 120 грн/кг;

Киви – 145 грн/кг;

Апельсин – 50 грн/кг.

Карантин внес свои коррективы

Карантин внес свои коррективы

Яблоки стали немного дешевле, но все зависит от сорта

Яблоки стали немного дешевле, но все зависит от сорта

Чем меньше по размеру яблоки - тем дешевле

Чем меньше по размеру яблоки - тем дешевле

Этот сорт арбуза в АТБ можно назвать дешевым. Без косточек - 25 грн/кг

Этот сорт арбуза в АТБ можно назвать дешевым. Без косточек - 25 грн/кг

Сейчас в Варусе небольшая скидка на арбузы

Сейчас в Варусе небольшая скидка на арбузы

Цены украинских и импортных фруктов почти не отличаются

Цены украинских и импортных фруктов почти не отличаются

Цены на фрукты в Днепре: почему так дорого

Как рассказал экономический эксперт из Днепра Михаил Крапивко, стоимость фруктов стала выше из-за карантина:

"Появилось много риска и дополнительного контроля. Конечно же, кроме этого, у предпринимателей возникли дополнительные расходы, и это касается не только Днепра: ситуация набрала обороты во всем мире".

Горожане не были готовы к таким ценам

Горожане не были готовы к таким ценам

В АТБ абрикосы дешевле

В АТБ абрикосы дешевле

Нектарины в Варусе по скидке дешевле, чем в АТБ

Нектарины в Варусе по скидке дешевле, чем в АТБ

В этом году консервация фруктов доступна далеко не всем

В этом году консервация фруктов доступна далеко не всем

Цена на малину

Цена на малину

Малина в АТБ дороже

Малина в АТБ дороже

Многие в шоке от цен

Многие в шоке от цен

Михаил Крапивко акцентирует: заработок многих предпринимателей носит сезонный характер, и в нестабильное время риски увеличиваются.

"Некоторые зарабатывают на фруктах за сезон, а позже снова ждут урожай и лето. У многих нет другого выхода: расходы становятся выше, поэтому и цены прыгают вверх".

Цена на голубику в АТБ

Цена на голубику в АТБ

Цена на голубику в Варусе

Цена на голубику в Варусе

"Так как ситуация с карантином происходит во всем мире, играет роль также отсутствие конкуренции. Любая из сфер может поднять цены и люди будут пользоваться услугами или покупать необходимое, так как альтернативы особо нет".

Цены на авокадо в супермаркетах не отличаются

Цены на авокадо в супермаркетах не отличаются

Авокадо в Варусе

Авокадо в Варусе

Виноград в АТБ

Виноград в АТБ

Стоимость винограда зависит от сорта

Стоимость винограда зависит от сорта

По словам экономического эксперта Михаила Крапивко, важную роль играет недавно принятая земельная реформа:

"Для аграриев обсуждаются новые условия и налоги, ввести их могут в любой момент, и люди банально не рассчитывали до недавнего времени на дополнительные расходы. Кроме того, при сегодняшних реалиях многие могут остаться без дохода. Чтобы удержаться на плаву и обеспечить своему делу финансовую подушку – повышают стоимость продукции, особенно в разгар сезона".

Эксперт отмечает: в текущем году не стоит рассчитывать на снижение цен.

"2020 год достаточно тяжелый во всех смыслах. Пока нет обнадеживающих прогнозов. Цены в ближайшие время снижаться не будут, особенно на сезонные продукты питания, такие как овощи и фрукты".

В текущем году не стоит рассчитывать на снижение цен

В текущем году не стоит рассчитывать на снижение цен

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, чем опасна стихийная торговля в Днепре. На улицах города не стоит покупать рыбные, мясные и молочные продукты, которые требуют особых условий хранения.

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