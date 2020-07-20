Цены на фрукты в Днепре поражают: почему так дорого
В Днепре снова подорожали фрукты .
Сегодня стоимость фруктов, которые многие привыкли покупать летом в большом количестве, просто зашкаливает. Жители Днепра негодуют по этому поводу, ведь доход во время карантина практически не растет.
О том, почему цены на фрукты в Днепре выше привычных и станут ли ниже в этом году – расскажет OBOZREVATEL.
Стоимость фруктов в Днепре: что дороже всего
Текущее лето удивляет ценовой политикой. В социальных сетях уже много раз возникали обсуждения по поводу стоимости фруктов. Многие удивляются: почему некоторые продукты питания, выросшие на украинской земле, дороже иностранного импорта.
На сегодня, средняя стоимость фруктов в супермаркетах и на рынках Днепра колеблется в таких пределах:
Арбуз – 10-25 грн/кг. По скидке можно купить за 8 грн. Средний размер – от 4 кг;
Малина – 90-95 грн/кг;
Клубника – 50-60 грн/кг;
Вишня – от 45 грн/кг;
Смородина – 74 грн/кг;
Поричка (красная смородина) – 70 грн/кг;
Яблоки – 30-35 грн/кг. Крупный сорт – 50 грн/кг;
Инжир – 64 грн/кг;
Голубика – от 189 грн/кг;
Персик – 33-37 грн/кг (зависит от страны);
Дыня – 29 грн/кг. Средняя дыня – 3 кг;
Нектарин – 43 грн/кг;
Абрикос – 53-64 грн/кг;
Авокадо – 90 грн/кг;
Виноград – 54-77 грн/кг в зависимости от сорта;
Груша – 115 грн/кг;
Слива – 120 грн/кг;
Киви – 145 грн/кг;
Апельсин – 50 грн/кг.
Карантин внес свои коррективы
Яблоки стали немного дешевле, но все зависит от сорта
Чем меньше по размеру яблоки - тем дешевле
Этот сорт арбуза в АТБ можно назвать дешевым. Без косточек - 25 грн/кг
Сейчас в Варусе небольшая скидка на арбузы
Цены украинских и импортных фруктов почти не отличаются
Цены на фрукты в Днепре: почему так дорого
Как рассказал экономический эксперт из Днепра Михаил Крапивко, стоимость фруктов стала выше из-за карантина:
"Появилось много риска и дополнительного контроля. Конечно же, кроме этого, у предпринимателей возникли дополнительные расходы, и это касается не только Днепра: ситуация набрала обороты во всем мире".
Горожане не были готовы к таким ценам
В АТБ абрикосы дешевле
Нектарины в Варусе по скидке дешевле, чем в АТБ
В этом году консервация фруктов доступна далеко не всем
Цена на малину
Малина в АТБ дороже
Многие в шоке от цен
Михаил Крапивко акцентирует: заработок многих предпринимателей носит сезонный характер, и в нестабильное время риски увеличиваются.
"Некоторые зарабатывают на фруктах за сезон, а позже снова ждут урожай и лето. У многих нет другого выхода: расходы становятся выше, поэтому и цены прыгают вверх".
Цена на голубику в АТБ
Цена на голубику в Варусе
"Так как ситуация с карантином происходит во всем мире, играет роль также отсутствие конкуренции. Любая из сфер может поднять цены и люди будут пользоваться услугами или покупать необходимое, так как альтернативы особо нет".
Цены на авокадо в супермаркетах не отличаются
Авокадо в Варусе
Виноград в АТБ
Стоимость винограда зависит от сорта
По словам экономического эксперта Михаила Крапивко, важную роль играет недавно принятая земельная реформа:
"Для аграриев обсуждаются новые условия и налоги, ввести их могут в любой момент, и люди банально не рассчитывали до недавнего времени на дополнительные расходы. Кроме того, при сегодняшних реалиях многие могут остаться без дохода. Чтобы удержаться на плаву и обеспечить своему делу финансовую подушку – повышают стоимость продукции, особенно в разгар сезона".
Эксперт отмечает: в текущем году не стоит рассчитывать на снижение цен.
"2020 год достаточно тяжелый во всех смыслах. Пока нет обнадеживающих прогнозов. Цены в ближайшие время снижаться не будут, особенно на сезонные продукты питания, такие как овощи и фрукты".
В текущем году не стоит рассчитывать на снижение цен
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