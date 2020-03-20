Одежда, техника, аксессуары, мебель и многое другое – все это жители Днепра могут получить совершенно бесплатно. Качество не всегда идеальное, но если хорошо поискать, то можно найти полезные вещи.
Какие вещи в Днепре отдают совершенно бесплатно – читайте далее в нашем материале.
ТОП вещей, которые можно получить бесплатно в Днепре
Одежда
Чаще всего в Днепре бесплатно отдают одежду. Вещи б/у, но их состояние достаточно пригодное для носки.
В основном, жители Днепра отдают даром детские вещи и одежду для беременных.
Одежда для беременных
Детские вещи
Детские вещи
Детские вещи
Детские вещи
Кроме этого, бесплатно одежду могут получить и взрослые жители Днепра. Иногда можно найти фирменные вещи в хорошем состоянии.
Одежда
Одежда
Одежда
Мебель
Иногда жители Днепра отдают бесплатно мягкую мебель, столы, тумбочки и шкафы.
Мебель не в идеальном состоянии и давно не новая, но пользоваться ею возможно.
Мебель
Мебель
Мебель
Мебель
Техника
Также жители Днепра могут отдать даром рабочую и нерабочую технику. Бесплатно можно получить рабочие мобильные телефоны, стационарные телефоны, а также компьютерные принадлежности.
Техника
Техника
Техника
Техника
Кроме этого, в Днепре бесплатно отдают аксессуары к компьютеру и телефону.
Аксессуары к компьютеру
Аксессуары к компьютеру
Аксессуары к компьютеру
Аксессуары к телефону
Обувь
Кроме одежды бесплатно можно получить обувь. Даром отдают летние тапочки, зимние сапоги, кроссовки и туфли.
Состояние ношеное, но иногда попадается и новая обувь.
Обувь
Обувь
Обувь
Обувь
Обувь
Комнатные растения
Любителям комнатных растений совершенно бесплатно могут отдать цветы в горшках. Чаще всего жители Днепра отдают их даром в связи с переездом.
Отметим, что состояние цветов хорошее.
Комнатные растения
Комнатные растения
Косметика
Также жители Днепра бесплатно отдают косметические средства. Это как уходовая косметика, так и декоративная.
Косметика
Косметика
Отметим, что состояние такой продукции также б/у и не факт, что сроки годности в норме.
Поэтому прежде чем брать что-то бесплатно, убедитесь в качестве и состоянии вещей.
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