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20 марта • обновлено в 16:47
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София Ковнир

ТОП вещей, которые можно получить бесплатно в Днепре

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Одежда, техника, аксессуары, мебель и многое другое – все это жители Днепра могут получить совершенно бесплатно. Качество не всегда идеальное, но если хорошо поискать, то можно найти полезные вещи.

Какие вещи в Днепре отдают совершенно бесплатно – читайте далее в нашем материале.

ТОП вещей, которые можно получить бесплатно в Днепре

ТОП вещей, которые можно получить бесплатно в Днепре

Одежда

Чаще всего в Днепре бесплатно отдают одежду. Вещи б/у, но их состояние достаточно пригодное для носки.

В основном, жители Днепра отдают даром детские вещи и одежду для беременных.

Одежда для беременных

Одежда для беременных

Детские вещи

Детские вещи

Детские вещи

Детские вещи

Детские вещи

Детские вещи

Детские вещи

Детские вещи

Кроме этого, бесплатно одежду могут получить и взрослые жители Днепра. Иногда можно найти фирменные вещи в хорошем состоянии.

Одежда

Одежда

Одежда

Одежда

Одежда

Одежда

Мебель

Иногда жители Днепра отдают бесплатно мягкую мебель, столы, тумбочки и шкафы.

Мебель не в идеальном состоянии и давно не новая, но пользоваться ею возможно.

Мебель

Мебель

Мебель

Мебель

Мебель

Мебель

Мебель

Мебель

Техника

Также жители Днепра могут отдать даром рабочую и нерабочую технику. Бесплатно можно получить рабочие мобильные телефоны, стационарные телефоны, а также компьютерные принадлежности.

Техника

Техника

Техника

Техника

Техника

Техника

Техника

Техника

Кроме этого, в Днепре бесплатно отдают аксессуары к компьютеру и телефону.

Аксессуары к компьютеру

Аксессуары к компьютеру

Аксессуары к компьютеру

Аксессуары к компьютеру

Аксессуары к компьютеру

Аксессуары к компьютеру

Аксессуары к телефону

Аксессуары к телефону

Обувь

Кроме одежды бесплатно можно получить обувь. Даром отдают летние тапочки, зимние сапоги, кроссовки и туфли.

Состояние ношеное, но иногда попадается и новая обувь.

Обувь

Обувь

Обувь

Обувь

Обувь

Обувь

Обувь

Обувь

Обувь

Обувь

Комнатные растения

Любителям комнатных растений совершенно бесплатно могут отдать цветы в горшках. Чаще всего жители Днепра отдают их даром в связи с переездом.

Отметим, что состояние цветов хорошее.

Комнатные растения​​

Комнатные растения​​

Комнатные растения

Комнатные растения

Косметика

Также жители Днепра бесплатно отдают косметические средства. Это как уходовая косметика, так и декоративная.

Косметика

Косметика

Косметика

Косметика

Отметим, что состояние такой продукции также б/у и не факт, что сроки годности в норме.

Поэтому прежде чем брать что-то бесплатно, убедитесь в качестве и состоянии вещей.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что детский сад – новый этап в жизни ребенка. Чтобы отправить туда малыша, необходимо приобрести множество важный вещей и потратиться на них. Стало известно, какие вещи нужны ребенку в детский сад, и во сколько они обойдутся в Днепре.

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Автор
София Ковнир
Место
Украина Днепр
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