Одежда, техника, аксессуары, мебель и многое другое – все это жители Днепра могут получить совершенно бесплатно. Качество не всегда идеальное, но если хорошо поискать, то можно найти полезные вещи.

Какие вещи в Днепре отдают совершенно бесплатно – читайте далее в нашем материале.

ТОП вещей, которые можно получить бесплатно в Днепре

Одежда

Чаще всего в Днепре бесплатно отдают одежду. Вещи б/у, но их состояние достаточно пригодное для носки.

В основном, жители Днепра отдают даром детские вещи и одежду для беременных.

Одежда для беременных

Детские вещи

Детские вещи

Детские вещи

Детские вещи

Кроме этого, бесплатно одежду могут получить и взрослые жители Днепра. Иногда можно найти фирменные вещи в хорошем состоянии.

Одежда

Одежда

Одежда

Мебель

Иногда жители Днепра отдают бесплатно мягкую мебель, столы, тумбочки и шкафы.

Мебель не в идеальном состоянии и давно не новая, но пользоваться ею возможно.

Мебель

Мебель

Мебель

Мебель

Техника

Также жители Днепра могут отдать даром рабочую и нерабочую технику. Бесплатно можно получить рабочие мобильные телефоны, стационарные телефоны, а также компьютерные принадлежности.

Техника

Техника

Техника

Техника

Кроме этого, в Днепре бесплатно отдают аксессуары к компьютеру и телефону.

Аксессуары к компьютеру

Аксессуары к компьютеру

Аксессуары к компьютеру

Аксессуары к телефону

Обувь

Кроме одежды бесплатно можно получить обувь. Даром отдают летние тапочки, зимние сапоги, кроссовки и туфли.

Состояние ношеное, но иногда попадается и новая обувь.

Обувь

Обувь

Обувь

Обувь

Обувь

Комнатные растения

Любителям комнатных растений совершенно бесплатно могут отдать цветы в горшках. Чаще всего жители Днепра отдают их даром в связи с переездом.

Отметим, что состояние цветов хорошее.

Комнатные растения​​

Комнатные растения

Косметика

Также жители Днепра бесплатно отдают косметические средства. Это как уходовая косметика, так и декоративная.

Косметика

Косметика

Отметим, что состояние такой продукции также б/у и не факт, что сроки годности в норме.

Поэтому прежде чем брать что-то бесплатно, убедитесь в качестве и состоянии вещей.

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