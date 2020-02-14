Повышение минимальной зарплаты: как отразилось на днепрянах

В Днепре с 1 января 2020 года минимальная зарплата выросла на 550 гривен.

Так, в декабре 2019 года минималка составляла 4173 грн, а сейчас – 4723 гривны. О том, изменилась ли жизнь днепрян с повышением зарплаты – расскажет OBOZREVATEL.

Что думают жители Днепра о повышении минималки depositphotos.com

С чем связано повышение зарплат

В пошлом году зарплата украинцев выросла на 9,8%. В Национальном банке это связывают, в частности, с большим количеством украинцев, выехавших за границу. Об этом сообщается в инфляционном отчете НБУ за январь 2020 года.

"Согласно результатам опросов предприятий, треть предприятий отмечала недостаток рабочей силы среди крупнейших факторов, ограничивающих их способность увеличивать производство. Это наибольшее значение за последние годы", — говорится в отчете.

Нехватка работников ощущалась во всех базовых видах деятельности, особенно в строительстве и в перерабатывающей промышленности.

"Так, в 2019 году количество украинских трудовых мигрантов в Польше оценивалось почти в 1 млн человек. Значительная часть трудовых мигрантов – представители дефицитных ныне рабочих профессий", сообщает Нацбанк.

Опытные строители покидают Украину uaportal

Что об этом думают жители Днепра

Некоторые горожане рады повышению зарплат, другие – пока не ощутили явных изменений в своем кошельке:

"Радует, что попытки есть. Но нам далеко до европейских стран. Да и шаги страны понятны: украинцы уезжают работать туда, где платят. Раньше это было менее ощутимо, но количество трудовых мигрантов перешло границы. За минималку никто не хочет работать, люди хотят жить хорошо и работать не ленятся. Повышение на 500 гривен – прекрасно, но этого мало. 500 гривен – это один раз сходить в АТБ за продуктами на несколько дней. Мне этого недостаточно, и я не планирую прекращать работать за границей, пока минимальная зарплата не достигнет отметки в 10 000 гривен", – рассказал житель Днепра Виктор Сидорчук, который уже более пяти лет работает в Германии.

Другие настроены более позитивно, ведь изменения уже есть:

"Я люблю Днепр, люблю Украину. Уверена, что и у нас в стране можно хорошо зарабатывать и не стоит ориентироваться на минималку. Люди, которые уезжают на заработки…я их понимаю. Детей нужно растить, дома – строить, семью – содержать. У базовых рабочих таких возможностей в Днепре нет. Я всегда стремилась получить хорошее образование, прибыльную работу – и получила у нас в городе. Много работала над собой. В Украине все не менее реально, чем в Европе. Главное – выбрать прибыльное и прогрессирующее направление", – поделилась днепрянка Виктория Копылева, которая уже несколько лет работает в сфере IT.

Минималка пока не достигла должного уровня uaportal

Есть и те, кто надеется только на себя:

"У нас такой менталитет – ждать, что принесут на блюдце. Разговоры о том, что "страна обязана" я слышу каждый день. Так вот, когда каждый поймет, что его карман – его дело, жить станет проще. В стране миллионы людей, хватит ждать улучшений. Если каждый начнет повышать уровень своей квалификации, усердно работать, искать прибыльные ниши – жизнь станет лучше. Я никогда не надеялся на хорошую пенсию, но откладываю на нее самостоятельно. Никогда не ждал подачек от страны – всегда искал возможность заработать не в Украине. Я Днепр очень люблю, но деньги зарабатываются не у нас. Точнее, не всеми" – рассказал днепрянин Игорь Гурашев.

Минимальная зарплата не может быть ниже прожиточного минимума для трудоспособных лиц:

с 1 января 2020 года – 2102 гривен;

с 1 июля 2020 года – 2197 гривен;

с 1 декабря 2020 года – 2270 гривен.

"Прожиточный минимум – отдельная история. У нас он выше, чем минимальная пенсия. Если в таких основных моментах бардак, о какой стабильности в стране можно говорить. Для меня прожиточный минимум – это смехотворная сумма. Месяц на эти деньги прожить нереально. Считаю такие выплаты издевкой над нацией", – добавил днепрянин Виктор Сидорчук.

Не все днепряне верят в улучшения uaportal

Уменьшится ли количество трудовых мигрантов после повышения минимальной зарплаты – говорить рано. Возможно, совсем скоро уровень доверия украинцев станет выше, зарплаты – больше, а "минималка" будет радовать кошелек.

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