Отказ в льготном проезде в Днепре: куда жаловаться и что грозит нарушителям

В Днепре чуть ли не каждый день в маршрутных такси можно увидеть конфликт между водителем и пассажиром, который хочет проехать по льготному проезду. Люди становятся свидетелями криков и нецензурных выражений со стороны водителя, который наотрез отказывается бесплатно везти льготника, и при этом нарушает закон.

Кто имеет право на льготный проезд и что грозит водителю за отказ – OBOZREVATEL расскажет ниже.

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Кому положен бесплатный проезд

Право проехать в маршрутке по льготному проезду имеют:

пенсионеры;

дети-сироты или дети, которые лишены родительской опеки;

дети до шести лет (без отдельного свободного места);

пострадавшие во время Чернобыльской катастрофы;

люди с инвалидностью I, II, III групп;

дети из многодетных семей;

военнослужащие с инвалидностью;

ветераны АТО/ООС и других воинских служб;

участники Революции Достоинства.

Отметим, что у Вас должны быть с собой необходимые документы, подтверждающие льготу.

Кроме этого, в Днепре в учебное время право на бесплатный проезд имеют школьники. Для них действует скидка 25% (5,25 гривень) в маршрутных такси и 50% (2 гривны) в электротранспорте. У школьника обязательно должен быть ученический билет с печатью учебного заведения. Стоит отметить, что льгота не действует во время каникул, в праздничные и выходные дни.

Льготный проезд Наш Репортер

Как в Днепре нагло отказывают в проезде и хамят льготникам

Недавно в Днепре водительница низкопольного автобуса не пустила в салон мужчину на инвалидной коляске. Несмотря на закон о праве на бесплатный проезд в городском транспорте, мужчина был готов оплатить его. Но диспетчер отказалась везти пассажира и с криками прогнала его.

Как выяснилось позже, за такое поведение диспетчера уволили, а с другими водителями низкопольных автобусов провели инструктаж о работе с людьми с инвалидностью.

К сожалению, таких случаев в городе много. Некоторые водители не сдерживают своих эмоций и всячески пытаются доказать свою правоту и нахамить льготнику. Бывают случаи, когда дело доходит и до применения физической силы.

Так, днепрянка стала очевидицей разгоревшегося конфликта между пассажиром и водителем маршрутки. Как стало известно, маршрутчик отказал в льготном проезде женщине, хотя в салоне не было пассажиров по льготе. Неравнодушный днепрянин решил заступиться за льготницу, в результате чего водитель получил оплеуху.

Новости В Днепре водитель автобуса отказался везти девочку на инвалидной коляске

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Ограниченное количество льготных мест

Как рассказал OBOZREVATEL Михаил Тонконогий, глава профсоюза автомобилистов и автоперевозчиков Днепра, по закону нет никаких ограничений на количество льготных мест:

"Но, согласно договору между заказчиком (Днепровским городским советом) и исполнителем (перевозчиком), первый обязан в полном объеме компенсировать перевозку льготников", – отметил Тонконогий.

На данный момент на компенсации выделено более 18 миллионов гривень в год на все автобусы, а это более 1600 графиков:

"То есть в день на один автобус независимо от его размера предусмотрена компенсация за проезд 4-5 льготных пассажиров. За один рейс их бывает и больше, поэтому цифра может переваливать за 50-60 человек в обычных автобусах "Рута", и до 120 человек в большом автобусе", – рассказал глава профсоюза.

Поэтому перевозчик возит за свой счет то количество пассажиров, которое превышает нормы компенсации.

Более подробно узнать о количестве льготных мест в маршрутках Днепра можно ниже:

до 13 пассажирских мест – 1 льготное место;

от 13 до 17 пассажирских мест – 2 льготных мест;

о 19 до 30 пассажирских мест – 4 льготных мест;

больше 30 пассажирских мест – 6 льготных мест.

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Что делать, если водитель отказался везти по льготному проезду

Согласно ст. 37 Закона Украины "Об автомобильном транспорте", автомобильному перевозчику запрещается отказываться от льготной перевозки. За безосновательный отказ влечет ответственность по закону.

В Днепре для того, чтобы зафиксировать факт отказа в льготном проезде по закону, нужны видеофиксация и два свидетеля того, что отказ действительно был.

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Штраф для водителя

Верховная Рада проголосовала за новый законопроект, в котором сказано увеличить в шесть раз штраф за безосновательный отказ в льготном проезде в общественном транспорте.

Так, закон предусматривает повышение со 136 до 850 гривень штрафа за отказ в льготной перевозке.

Глава профсоюза Михаил Тонконогий отметил, что в Днепре даже при наличии всех доказательств, штраф никто не выпишет, так как перевозчик предоставит договор и суммы компенсации.

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Куда жаловаться на отказ в льготном проезде

С жалобами на некачественное обслуживание водителями маршруток можно обратиться к перевозчику или на горячую линию Днепровского городского совета: +380 |56| 732 12 12; +380 |95| 732 12 12; +380 |96| 732 12 12; +380 |73| 732 12 12.

Также в социальной сети Telegram создан чат "Городской транспорт Днепра", где быстро передают информацию перевозчикам для оперативной операции. Поэтому каждый желающий может похвалить водителя или выразить свое недовольство, и эта информация будет передана выше и обработана.

София Ковнир

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