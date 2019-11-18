Хамство, холод и грязь: на какие маршрутки жалуются днепряне

В социальных сетях все чаще обсуждаются проблемы, связанные с общественным транспортом.

OBOZREVATEL расскажет, какие маршрутки в Днепре привлекают к себе особое внимание.

Какие маршрутки вызывают шок и панику у жителей Днепра kiev.vgorode.ua

Житель Днепра Денис Мандрыка с удивлением интересуется, почему маршрутка №91 (ж/м Тополь-3 - Автостанция "Новый центр") курсирует по городу в таком состоянии:

"Как это выпустили на маршрут?" - интересуется житель Днепра.

Почему транспорт так "проседает" - неизвестно. Возможно, это из-за огромного количества пассажиров.

Маршрутка №91 Facebook: Смерть маршруткам

По мнению водителей общественного транспорта, проблемы усугубляются плохими дорогами и ямами:

"Если маршрутка перегружена - в первую очередь страдают рессоры. Чтобы они лопалась, когда вез много людей - такого не было. А вот на ямах - да, лопалась. Дороги сами видите, какие" - рассказал водитель из Днепра Николай.

Транспорт проседает Facebook: Смерть маршруткам

На маршрутку №91 за последнее время поступает все больше жалоб в соцсетях. Так, 14 ноября водитель транспорта не рассчитал вес пассажиров и угол поворота, что привело к неприятной ситуации:

Одна из главных проблем в час-пик - забитые маршрутки. Вот что опубликовала в Facebook жительница Днепра София:

"Ждала 30 минут 79-ю маршрутку. Подъехал спринтер, из окна которого торчали руки и головы пассажиров. Целых 5 минут я наблюдала веселую картину "впихивания" в забитый маленький спринтер бешеных пассажиров. Маршрутка уехала уже с торчащей попой мужчины в окне.Люди, куда вы так спешите? Вы не понимаете, что таким образом подвергаете себя опасности?"

Когда нет сил молчать Facebook: София Ковнир

Кроме того, водители часто запутывают пассажиров, указывая на табличках разные номера маршрутов. Тот же самый 79 маршрут:

"Странное чувство, когда едешь в 79 маршрутке, на табличке 20 маршрут, а в салоне 106", - поделилась София.

Путаница в номерах Facebook: София Ковнир

Также горожане не обошли стороной маршрутку №107. По мнению жителя Днепра Василия Васильева, транспортное средство указанного маршрута не соответствует нормам:

"К зиме готов на 120%. Сиденья оторваны от прогнившего пола, все грязное, ржавое. Сквозняки по всему салону"

Маршрутка №107 Facebook: Смерть маршруткам

Пассажиры жалуются на сквозняк Facebook: Смерть маршруткам

В холодное время года транспорт не соответствует нормам Facebook: Смерть маршруткам

Кроме того, существуют еще более опасные проблемы в транспорте Днепра. Возьмем к примеру нашумевшую в соцсетях ситуацию с маршрутным такси №18 (ж/м Приднепровск - Днепрошина).

"Сейчас еду в 18 маршрутке, номер АЕ 5671АМ. Еду и не пойму почему мне так холодно ногам. Проехав я начала осматривать в низ и увидела этот ужас. В полу есть щель. Так что Господа смотрите под ноги. Мало ли отвалиться!"

Неприятный инцидент произошел в районе ТРЦ "Караван". Пенсионера едва не сбила маршрутка, так как он целенаправленно бросался под колеса транспорта. К счастью, все обошлось, водитель вовремя среагировал и никто не пострадал. Свой поступок пенсионер объяснил тем, что предыдущая маршрутка не остановилась по его просьбе. В связи с этим он так отчаянно пытался остановить следующее такси. В итоге и этот водитель отказался везти мужчину. Он выгнал пенсионера, который едва не спровоцировал ДТП, из салона.

Новости В Днепре неадекватный мужчина разбил стекло маршрутки

"Выйди с машины, придурок! Выйди, а то я тебя убью, зараза!" - прокричал водитель транспортного средства.

Горожане бурно отреагировали на ситуацию:

"Довели народ цари-баранкорулы! Уже нужно бросаться, чтобы остановить. Ан нет, ещё и на колени нужно стать, чтобы впустил в своё корыто!"

Пожилой мужчина поступил не правильно, но и водитель вызвал бурю эмоций своим поведением. Вот как прокомментировал ситуацию Глава профсоюза автомобилистов и автоперевозчиков Днепра Михаил Тонконогий:

"Ситуация с льготными пассажирами очень сложная. С одной стороны, государство установило перечень льготных категорий, с другой стороны договорные отношения между заказчиком и перевозчиком обязывают одного возить, а второго компенсировать. А у города нашлись деньги на 5 пассажиров в день на 1 автобус, остальных перевозчик по факту везет за свой счет. Это сотни миллионов ежегодных убытков. Потому водители иногда так реагируют на льготников. Но мы проводим работу с ними, чтобы они относились к льготникам нормально. И за последние пару лет случаи хамства льготным пассажирам стали скорее исключением"

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что в Днепре пассажиры маршрутки устроили кулачные бои из-за девушки.

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