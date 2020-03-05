Что делать, если вы нашли подозрительный предмет: советы спасателей Днепра

Погода в Днепре теплая и весенняя, а это значит, что горожане стараются больше времени гулять по городу и проводить время на природе.

В весенний период в службу чрезвычайных ситуаций и полицию поступает много вызовов по поводу обнаружения подозрительных предметов. Это может быть как взрывоопасный снаряд, так и брошенный пакет или сумка с неизвестным предметом. Как действовать в таких ситуациях – расскажет OBOZREVATEL.

Что делать, если вы нашли подозрительный предмет shutterstock

Существует немало ситуаций, когда днепряне находят взрывоопасные предметы. Так, 22 февраля на улице Столярова при рытье траншеи для прокладки коммуникаций обнаружили устаревший взрывоопасный предмет. Пиротехники обезвредили и уничтожили гранату Ф-1.

Граната Ф-1 newsone

Позже, 29 февраля, на бульваре Рубиновый, 5 во дворе многоэтажки произошел взрыв, в котором пострадал 8-летний ребенок. По словам свидетеля, он услышал взрыв, похожий на взрыв гранаты, услышал крик о помощи, увидел пострадавшего, наложил ему жгут. Во время общения пострадавший мальчик сообщил, что предмет, похожий на трубку, нашел в проходе между домом. На данный момент пострадавший находится в палате интенсивной терапии. Когда его смогут перевести в общее отделение, пока неизвестно.

В Днепре ребенок обнаружил опасное устройство возле дома Коллаж

Взрывоопасные предметы представляют угрозу жизни человека и окружающих. К ним относятся: артиллерийские снаряды, реактивные и инженерные мины, авиабомбы, взрыватели, гранаты, патроны разных видов. Подробнее о плане действий при обнаружении подозрительного предмета Обозревателю рассказала пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Днепропетровской области Дарья Гречищева.

"Запомните! До обнаруженного неизвестного предмета нельзя касаться – это очень опасно. Обезвреживать взрывоопасные предметы имеют право только специально подготовленные специалисты пиротехнические группы, которые прошли профессиональную подготовку и имеют практические навыки работы с взрывчатыми веществами и различными боеприпасами", – рассказала Дарья Гречищева.

Если вы наткнулись на неизвестные предметы, необходимо соблюдать определенные правила, чтобы уберечь от опасности себя и окружающих, а именно:

– Ни в коем случае не трогайте находку;

– Обратите внимание на время и зафиксируйте его, чтобы специалисты точно знали, когда подозрительный предмет был обнаружен;

– Оградите место, где находится подозрительный предмет;

– Отведите подальше окружающих вас людей от подозрительной находки;

– Прекратите любые работы в районе опасного места;

– Постарайтесь организовать временную охрану опасного места до приезда специально подготовленных специалистов и не допускайте туда посторонних;

– О находке взрывоопасного предмета необходимо СРОЧНО сообщить в службу спасения "101" или в полицию по телефону "102".

Памятка от специалистов ГСЧС Днепропетровской области

Основную опасность в таких предметах составляют устройства инициирования взрыва основной массы взрывчатки боеприпаса. Если найденный вами предмет находится в земле, то от воздействия влаги, взаимодействия металла и взрывчатого вещества образуются химические соединения, которые внешне выглядят как беловатые порошкообразные наросты.

"Если взрывной снаряд пролежал в земле десятки лет и не взорвался, это не значит, что он безопасен. Он становится более опасным и может взорваться от трения, искры или удара", – подытожила пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Днепропетровской области Дарья Гречищева.

При обнаружении подозрительных предметов, категорически запрещено совершать любые манипуляции, а именно:

– Поднимать, двигать, кидать и разбирать взрывоопасный предмет;

– Бить по корпусу или взрывателю;

– Закапывать в землю или бросать предмет в воду;

– Обрывать, трогать провода в предмете;

– Брать в руки и класть в карман или сумку;

– Собирать и сдавать взрывоопасные предметы на металлолом;

– Бросать в костер или разводить огонь, курить вблизи подозрительного предмета;

– Поджигать взрывное вещество в не полностью уничтоженных боеприпасах;

– Приносить любые взрывоопасные предметы в места скопления людей.

Не пытайтесь самостоятельно обезвредить подозрительный предмет newsroom

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