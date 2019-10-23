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23 октября • обновлено в 18:08
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Видеоигры за рулем: днепряне пожаловались на безответственного маршрутчика

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Житель Днепра пожаловался на безответственное поведения водителя маршрутки №76.

По словам мужчины, водитель играл в видеоигры на смартфоне во время управления транспортным средством. Об этом он написал в комментариях к одному из сообщений мэра Днепра Бориса Филатова на его странице в Facebook.

Житель Днепра пожаловался на безответственного маршрутчика

Житель Днепра пожаловался на безответственного маршрутчика

Андрей Кайстро в Facebook

"А как Вам водитель который ИГРАЕТ в ИГРЫ и везет полную людей в 09:30 утра маршрут №76?" – возмутился мужчина.

Также он опубликовал фотографии, на которых видно, что на смартфоне, закрепленном перед водителем, отображается картинка из игры.

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Пользователь сообщил, что в 2017 году этот же водитель смотрел фильм за рулем.

По состоянию на 17:30 мэр не отреагировал на комментарии.

Житель Днепра пожаловался на безответственного маршрутчика

Житель Днепра пожаловался на безответственного маршрутчика

Андрей Кайстро в Facebook

Житель Днепра пожаловался на безответственного маршрутчика

Житель Днепра пожаловался на безответственного маршрутчика

Андрей Кайстро в Facebook

Комментарий пользователя в Facebook

Комментарий пользователя в Facebook

Андрей Кайстро в Facebook

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Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре 18 октября водитель маршрутного такси №37 угрожал женщине, которая оплатила проезд и требовала сдачу. Маршрутчик решил присвоить деньги себе, а усмирить негодование женщины грозился при помощи полиции.

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Место
Украина Днепр
Тег
водитель маршрутки
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