В центре Днепра на весь день отключат воду: список адресов

В связи с проведением реконструкции сетей водоснабжения по ул. Короленко в Днепре, 7 августа будет прекращено водоснабжение по ряду адресов.

Отключения следует ожидать с 10:00 до 18:00, предупреждают в пресс-службе коммунального предприятия "Днепрводоканал".

kievvlast.com.ua

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В частности, воду планируют отключить по следующим адресам:

ул. Воскресенская, дома от № 20 до № 24;

ул. Короленко, 1, 2;

ул. Мечникова, дома от № 4 до № 8;

ул. Челюскина, дома от № 1 до № 5, от № 2 до № 12 (парный но не четная сторона улицы).

На время выполнения работ предприятие рекомендует сделать необходимый запас питьевой воды жителям указанных адресов.

Ране сообщал, что в Днепре 7 августа в нескольких районах отключат свет.

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