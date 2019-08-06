В центре Днепра на весь день отключат воду: список адресов

В связи с проведением реконструкции сетей водоснабжения по ул. Короленко в Днепре, 7 августа будет прекращено водоснабжение по ряду адресов.
Отключения следует ожидать с 10:00 до 18:00, предупреждают в пресс-службе коммунального предприятия "Днепрводоканал".
kievvlast.com.ua
В частности, воду планируют отключить по следующим адресам:
ул. Воскресенская, дома от № 20 до № 24;
ул. Короленко, 1, 2;
ул. Мечникова, дома от № 4 до № 8;
ул. Челюскина, дома от № 1 до № 5, от № 2 до № 12 (парный но не четная сторона улицы).
На время выполнения работ предприятие рекомендует сделать необходимый запас питьевой воды жителям указанных адресов.
Ране сообщал, что в Днепре 7 августа в нескольких районах отключат свет.
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