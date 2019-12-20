В роддом приехали втроем: сеть взорвала история с героями-медиками на Днепропетровщине

В четверг, 19 декабря, на Днепропетровщине фельдшер приняла роды в "скорой" по дороге в родильный дом.

Муж вез свою 21-летнюю супругу на своей машине, однако по дороге им пришлось остановиться и вызвать медиков. Об этом на своей странице Facebook сообщил директор Областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Радий Шевченко.

"В половине четвертого утра мужчина на своей машине вез свою двадцатиоднолетнюю жену в роддом. В районе поселка Поливановка Магдалиновского района авто остановилось. Вызвали "скорую". В родильный семья доехала уже втроем. Наша фельдшер приняла роды во время транспортировки. Знакомьтесь. Фельдшер Анастасия Гнатюк и водитель Сергей Габури (Магдалиновская подстанция). Забыл: родился мальчик", - написал он.

Пользователи бурно отреагировали на историю с героями-медиками. Под публикацией Радия Шевченко оставили почти две тысячи лайков и полсотни комментариев с благодарностью фельдшеру.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Кривом Роге Днепропетровской области женщина травмировалась из-за неисправности в скоростном трамвае. "Скорая", приехавшая на вызов, бросила пострадавшую из-за отказа раздеться на холоде.

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