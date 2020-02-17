В Днепре пройдет масштабное отключение света: адреса

В понедельник, 17 февраля, в нескольких районах Днепра не будет электричества.
Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Отключение света
34 Канал
Света не будет по следующим адресам:
Чечеловский район:
Ул. Васильковская, 1 — 17, 2 — 16;
Ул. Аптекарская балка, 139 — 129а, 141, 123 — 131, 92 — 118, 91 — 121;
Перв. Токарный, 1 — 47, 2 — 16.
Шевченковский район:
Ул. Европейская, 7, 10;
Ул. Плеханова, 7;
Ул. Генерала Пушкина, 26, 34, 36, 38, 38а, 85, 89 — 91, 103;
Ул. Мессарош, 44 — 88, 35 — 79;
Запорожское шоссе, 38.
Соборный район:
Севастопольский парк;
Ул. Чернишевского, 1, 1а, 1б, 1г;
Ул. Героев Крут;
Пер. Летний, 2а, 6а, 18, 34, 36, 7;
Ул. Симферопольская, 53 — 61;
Пер. Кипарисный;
Спуск балашовский, 2 — 26, 3 — 25.
Самарский район:
Ул. Вольногорская, 17а — 71, 20 — 62;
Ул. Довженко, 48;
Ул. Орлиная;
Ул. Королева, 45 — 123, 40 — 60.
Новокодакский район:
Ул. Грузиновская, 38;
Пер. Нагорный, 1 — 43, 2 — 28, 46, 50;
Ул. Барвинок, 1, 26 — 64;
Ул. Елагинская, 1 — 7, 2 — 4;
Ул. Подпольная, 3 — 15, 2 — 12;
Ул. Семена Бардадима, 7 — 31, 8 — 58;
Ул. Гафуровой, 2а, 4 — 12;
Ул. Доронина, 1 — 13, 2 — 14;
Ул. Набережная заводская, 53.
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