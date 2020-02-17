В Днепре пройдет масштабное отключение света: адреса

В понедельник, 17 февраля, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Отключение света 34 Канал

Света не будет по следующим адресам:

Чечеловский район:

Ул. Васильковская, 1 — 17, 2 — 16;

Ул. Аптекарская балка, 139 — 129а, 141, 123 — 131, 92 — 118, 91 — 121;

Перв. Токарный, 1 — 47, 2 — 16.

Шевченковский район:

Ул. Европейская, 7, 10;

Ул. Плеханова, 7;

Ул. Генерала Пушкина, 26, 34, 36, 38, 38а, 85, 89 — 91, 103;

Ул. Мессарош, 44 — 88, 35 — 79;

Запорожское шоссе, 38.

Соборный район:

Севастопольский парк;

Ул. Чернишевского, 1, 1а, 1б, 1г;

Ул. Героев Крут;

Пер. Летний, 2а, 6а, 18, 34, 36, 7;

Ул. Симферопольская, 53 — 61;

Пер. Кипарисный;

Спуск балашовский, 2 — 26, 3 — 25.

Самарский район:

Ул. Вольногорская, 17а — 71, 20 — 62;

Ул. Довженко, 48;

Ул. Орлиная;

Ул. Королева, 45 — 123, 40 — 60.

Новокодакский район:

Ул. Грузиновская, 38;

Пер. Нагорный, 1 — 43, 2 — 28, 46, 50;

Ул. Барвинок, 1, 26 — 64;

Ул. Елагинская, 1 — 7, 2 — 4;

Ул. Подпольная, 3 — 15, 2 — 12;

Ул. Семена Бардадима, 7 — 31, 8 — 58;

Ул. Гафуровой, 2а, 4 — 12;

Ул. Доронина, 1 — 13, 2 — 14;

Ул. Набережная заводская, 53.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре на перекрестке Слобожанского проспекта с улицей Воронежской Audi, "убегая" от полиции, сбил трех пешеходов. Один человек погиб, двоих пострадавших, в том числе и ребенка, в тяжелом состоянии забрала скорая помощь.

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