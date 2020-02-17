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17 февраля • обновлено в 08:37
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Карина Бондаренко

В Днепре пройдет масштабное отключение света: адреса

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В понедельник, 17 февраля, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

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Отключение света

Отключение света

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Света не будет по следующим адресам:

Чечеловский район:

  • Ул. Васильковская, 1 — 17, 2 — 16;

  • Ул. Аптекарская балка, 139 — 129а, 141, 123 — 131, 92 — 118, 91 — 121;

  • Перв. Токарный, 1 — 47, 2 — 16.

Шевченковский район:

  • Ул. Европейская, 7, 10;

  • Ул. Плеханова, 7;

  • Ул. Генерала Пушкина, 26, 34, 36, 38, 38а, 85, 89 — 91, 103;

  • Ул. Мессарош, 44 — 88, 35 — 79;

  • Запорожское шоссе, 38.

Соборный район:

  • Севастопольский парк;

  • Ул. Чернишевского, 1, 1а, 1б, 1г;

  • Ул. Героев Крут;

  • Пер. Летний, 2а, 6а, 18, 34, 36, 7;

  • Ул. Симферопольская, 53 — 61;

  • Пер. Кипарисный;

  • Спуск балашовский, 2 — 26, 3 — 25.

Самарский район:

  • Ул. Вольногорская, 17а — 71, 20 — 62;

  • Ул. Довженко, 48;

  • Ул. Орлиная;

  • Ул. Королева, 45 — 123, 40 — 60.

Новокодакский район:

  • Ул. Грузиновская, 38;

  • Пер. Нагорный, 1 — 43, 2 — 28, 46, 50;

  • Ул. Барвинок, 1, 26 — 64;

  • Ул. Елагинская, 1 — 7, 2 — 4;

  • Ул. Подпольная, 3 — 15, 2 — 12;

  • Ул. Семена Бардадима, 7 — 31, 8 — 58;

  • Ул. Гафуровой, 2а, 4 — 12;

  • Ул. Доронина, 1 — 13, 2 — 14;

  • Ул. Набережная заводская, 53.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре на перекрестке Слобожанского проспекта с улицей Воронежской Audi, "убегая" от полиции, сбил трех пешеходов. Один человек погиб, двоих пострадавших, в том числе и ребенка, в тяжелом состоянии забрала скорая помощь.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Днепр
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