В Днепре произошел резкий всплеск заболеваемости COVID-19. Коллаж
По состоянию на утро субботы, 15 августа, в Днепре зафиксировали 31 новый случай заражения COVID-19.
С начала эпидемии положительный тест получили 858 жителей города. 11 днепрян сейчас ожидают результатов исследования в 21-й больнице, сообщили в департаменте здравоохранения Днепровского городского совета.
На данный момент с недугом борются 192 человека. В тяжелом состоянии находятся шесть пациентов, один из них на аппарате ИВЛ. 666 горожан уже победили COVID-19.
Всего с начала пандемии в Днепре зафиксировали 16 летальных случаев коронавируса.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Украина третий день подряд бьет антирекорд по зараженным COVID-19.
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