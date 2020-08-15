В Днепре произошел резкий всплеск заболеваемости COVID-19

По состоянию на утро субботы, 15 августа, в Днепре зафиксировали 31 новый случай заражения COVID-19.

С начала эпидемии положительный тест получили 858 жителей города. 11 днепрян сейчас ожидают результатов исследования в 21-й больнице, сообщили в департаменте здравоохранения Днепровского городского совета.

На данный момент с недугом борются 192 человека. В тяжелом состоянии находятся шесть пациентов, один из них на аппарате ИВЛ. 666 горожан уже победили COVID-19.

Всего с начала пандемии в Днепре зафиксировали 16 летальных случаев коронавируса.

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Украина третий день подряд бьет антирекорд по зараженным COVID-19.

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