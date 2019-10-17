В Днепре ввели особую методику родов, чтобы спасать недоношенных малышей.

Чтобы защитить от повреждений, младенцев во время операции достают в плодном пузыре. Благодаря такому методу дети начинают самостоятельно дышать уже на четвертые сутки, вместо нескольких недель, сообщает ТСН.

Такая операция длится столько же, как и обычное кесарево сечение. Одновременно в операционной работает более десяти специалистов.

В Днепре изобрели особую методику для спасения недоношенных детей Ліга.Новости

Главное преимущество такой методики – все угрозы для ребенка во время преждевременного рождения сведены к нулю.

"Сгибание головки, выведение плечевого пояса - все откладывает свой отпечаток. В дальнейшем могут быть параличи, парезы. Мы стараемся минимизировать все на первом же этапе", - рассказал заместитель главного врача областной больницы имени Мечникова Валерий Спорыш.

Так, медики Днепра недавно помогли появиться на свет малышу с весом чуть более 1 кг. Ребенок родился на 30-й неделе беременности. Новорожденному проводили искусственную вентиляцию легких в течение четырех суток. Сейчас жизни младенца ничего не угрожает.

Врачи говорят, что благодаря рождению в рубашке, ребенок имеет все шансы вырасти здоровым.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Каменском за 9-летним Пашей, которого госпитализировали в больницу с инфекционным заболеванием, уже более десяти дней присматривают сотрудники и пациенты медучреждения, так как его родители за это время ни разу не навестили больного ребенка.

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