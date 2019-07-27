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В Днепре эвакуировали машину Бориса Филатова: видео

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Сегодня, 27 июля, в Днепре на Екатеринославском бульваре эвакуировали Мерседес городского головы Днепра Бориса Филатова с номером АЕ1289НА.

В Днепре эвакуировали авто Филатова

В Днепре эвакуировали авто Филатова

Politeka

Новости
Борьба с нарушителями на дорогах: в Киеве начали массово эвакуировать авто
В Днепре эвакуировали авто Филатова

В Днепре эвакуировали авто Филатова

скриншот

Автомобиль забрали на штрафплощадку за нарушение правил парковки: авто стояло на пешеходном переходе.

В Днепре эвакуировали авто Филатова

В Днепре эвакуировали авто Филатова

Днепр Час

Как видно на видео, что появилось в одной из соцсетей, сотруднику инспекции по парковке сообщают, что машина принадлежит мэру Днепра, на что инспектор отвечает, что ему все равно, ведь правила одни для всех.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве эвакуировали ТРЦ друга Путина.

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Персона
Борис Филатов
Место
Украина Днепр
Теги
Днепр Автомобиль Филатов
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Panchenko Anatoliy
Panchenko Anatoliy
Здорово. Значит еще не все потеряно в нашей стране.
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