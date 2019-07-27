В Днепре эвакуировали машину Бориса Филатова: видео

Сегодня, 27 июля, в Днепре на Екатеринославском бульваре эвакуировали Мерседес городского головы Днепра Бориса Филатова с номером АЕ1289НА.

В Днепре эвакуировали авто Филатова Politeka

В Днепре эвакуировали авто Филатова скриншот

Автомобиль забрали на штрафплощадку за нарушение правил парковки: авто стояло на пешеходном переходе.

В Днепре эвакуировали авто Филатова Днепр Час

Как видно на видео, что появилось в одной из соцсетей, сотруднику инспекции по парковке сообщают, что машина принадлежит мэру Днепра, на что инспектор отвечает, что ему все равно, ведь правила одни для всех.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве эвакуировали ТРЦ друга Путина.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся