В Днепре будут ездить новые трамваи: назвали дату

В Днепре в конце августа выйдут на маршруты семь новых трамвайных вагонов.

Они были использованы в Германии, а сейчас в КП "Днепровский электротранспорт" их готовят к работе: переоборудуют, красят и реставрируют внутри, сообщает пресс-служба Днепровского городского совета.

Как отметил Михаил Лысенко, заммэра Днепра, у города есть договоренность о приобретении 20 вагонов из Германии:

Новый трамвай Пресс-служба городского совета

"Учитывая то, что возраст некоторых трамваев, которые движутся по городу, превышает 50 лет, мы приняли решение приобрести 20 единиц трамваев в Германии. Стоимость одного с учетом доставки, растаможки и т.д. составляет 39 тыс. евро. Ранее стоимость была выше, однако после переговоров нам удалось получить скидку в размере 5 тыс. евро за каждую единицу. Сейчас мы проводим модернизацию первых 7 вагонов, которые Днепр уже получил. Такие же трамваи сейчас ездят по немецкому городу Лейпциг", – рассказал Лысенко.

Михаил Лысенко Пресс-служба городского совета

Также заммэра добавил, что КП "Днепровский электротранспорт" - единственное предприятие в Украине, которое проводит весь комплекс ремонтно-восстановительных работ для трамваев и троллейбусов:

"Мы предоставляем услуги украинским городам, например, Харькову и Киеву. Есть долгосрочные контракты. Такого комплекса услуг, как в Днепре, не предоставляет ни одно предприятие в нашей стране", – подчеркнул Лысенко.

В мэрии рассказали, что еще восемь новых вагонов уже находятся в Днепре. Сейчас оформляют необходимые документы и пять вагонов должны поставить до конца июля.

Новый трамвай

"После ремонтно-восстановительных работ трамваи смогут нам прослужить как минимум еще 10 лет. У нас есть соответствующий опыт приобретения трамвайных вагонов, и они могут служить и 15 лет", – добавил Игорь Маковцев, директор департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровского городского совета.

Игорь Маковцев Пресс-служба городского совета

Как сообщал OBOZREVATEL, в метро и электротранспорте Днепра повысят цены на проезд.

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