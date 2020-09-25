В Днепре аптеку оштрафовали за таблетки против COVID-19

В Днепре в Аптеке № 1 на улице Калиновой, 53 в марте, когда эпидемия коронавируса только набирала обороты, продавали лекарство якобы от COVID-19.

Антимонопольный комитет Украины провел расследование данного инцидента. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Киевского территориального отделения АМКУ Алексей Хмельницкий.

В аптеке ООО "Группа "Аптекарь" производили и сбывали препарат под названием "Антикоронавирус". Рекламировался медикамент как средство, которое может помочь в лечении COVID-19. По информации на этикетке, стоимость одной баночки таблеток составляла 55 гривен.

В связи с этим в социальных сетях разгорелся скандал. Согласно опросу АМКУ, 76,8 % респондентов, покупая подобный товар, считали, что у него есть профилактические или лекарственные свойства.

Алексей Хмельницкий отметил, что аптека сознательно вводила людей в заблуждение, ведь лекарств от коронавируса как не было в марте, так нет и сейчас. В четверг, 24 сентября, АМКУ принял решение о наказании компании. Руководству аптеки выписали штраф на сумму в 30 тысяч гривен.

Нарушение в аптеке прекратили сразу же после открытого в АМКУ производства. Хмельницкий объяснил, что сумма штрафа по закону составляет до 5% от дохода компании за прошлый год.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что Днепр и часть области перешли в "желтую" зону карантина. Новое зонирование вступит в силу в понедельник, 28 сентября.