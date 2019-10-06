Ушел из дома и не вернулся: под Днепром пропал подросток

В Каменском Днепропетровской области разыскивают Каневского Гершона Александровича 2006 года рождения, который в субботу, 5 октября, в 13:00 ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.

Последний раз подростка видели видели в 19:50 в магазине "Аннушка" по ​​ул. Романковской, откуда он пошел вверх по улице, передает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

Пропавший Гершон Каневский Пресс-служба полиции Днепропетровской области

Приметы: на вид около 14 лет, среднего телосложения, короткие волосы, черные. Был одет в темно-синюю кофту с зеленым воротником, спортивные штаны, резиновые темные сапоги, на голове - белая шапочка (кипа).

Телефон подросток оставил дома, денег при себе не имел.

Полиция просит всех, кто может что-либо сообщить о пропавшем и его местонахождении, позвонить по телефонам "102", 068-973-46-22, 067-511-46-15.

Пропавший Гершон Каневский Пресс-служба полиции Днепропетровской области

Пропавший Гершон Каневский Пресс-служба полиции Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Каменском Днепропетровской области 23 сентября местные жители обнаружили технику и обувь неизвестного мужчины, которые были оставлены около канала. Неизвестный прямо на земле оставил ноутбук, телефон, колонку, зарядные устройства, флягу, кроссовки и другие вещи, а сам пропал.

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