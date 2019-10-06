Главная Новости
6 октября • обновлено в 13:40
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Жизнь города

Ушел из дома и не вернулся: под Днепром пропал подросток

323 Читать материал на украинском

В Каменском Днепропетровской области разыскивают Каневского Гершона Александровича 2006 года рождения, который в субботу, 5 октября, в 13:00 ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.

Последний раз подростка видели видели в 19:50 в магазине "Аннушка" по ​​ул. Романковской, откуда он пошел вверх по улице, передает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

Пропавший Гершон Каневский

Пропавший Гершон Каневский

Пресс-служба полиции Днепропетровской области

Приметы: на вид около 14 лет, среднего телосложения, короткие волосы, черные. Был одет в темно-синюю кофту с зеленым воротником, спортивные штаны, резиновые темные сапоги, на голове - белая шапочка (кипа).

Телефон подросток оставил дома, денег при себе не имел.

Новости
В Киеве ушел в школу и пропал парень: приметы и фото

Полиция просит всех, кто может что-либо сообщить о пропавшем и его местонахождении, позвонить по телефонам "102", 068-973-46-22, 067-511-46-15.

Пропавший Гершон Каневский

Пропавший Гершон Каневский

Пресс-служба полиции Днепропетровской области

Пропавший Гершон Каневский

Пропавший Гершон Каневский

Пресс-служба полиции Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Каменском Днепропетровской области 23 сентября местные жители обнаружили технику и обувь неизвестного мужчины, которые были оставлены около канала. Неизвестный прямо на земле оставил ноутбук, телефон, колонку, зарядные устройства, флягу, кроссовки и другие вещи, а сам пропал.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Место
Украина Днепр
Теги
Каменское пропал человек
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel