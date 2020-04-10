Главная Новости
10 апреля • обновлено в 09:07
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Жизнь города

Алина Рашевская

Прогреет до +20: синоптики дали свежий прогноз погоды в Днепре

274
Читать материал на украинском

В пятницу, 10 апреля, в Днепре будет стоять пасмурная погода.

Осадков в этот день не предвидится. Об этом сообщает Синоптик.

Столбик градусника будет колебаться от +4 до +20 градусов по Цельсию. Влажность воздуха составит 27-75%. Рассвет наступит в 5:56, закат ожидается в 19:25.

Скриншот

Скриншот

Синоптик

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 10 апреля погода в Украине будет теплой, но дождливой и ветренной. Так, в некоторых регионах ожидаются даже шквалы.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Автор
Алина Рашевская
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина Днепр
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Днепр Жизнь города

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 1892.

    Вылечились: 45. Умерли: 57.

  • В мире заболели более 1,59 миллиона человек, погибли – более 95 тысяч.

  • Аваков предположил, что Украина начнет возвращаться к нормальной жизни в мае, а оправится окончательно к лету.

  • В Ивано-Франковской, Львовской и Тернопольской областях рассматривают возможность введения комендантского часа. В Черновицкой области на ближайшие выходные ввели особый режим.

  • Врач подметила оптимистичную деталь в борьбе с коронавирусом и заявила о позитивной тенденции.

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги