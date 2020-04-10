Прогреет до +20: синоптики дали свежий прогноз погоды в Днепре

В пятницу, 10 апреля, в Днепре будет стоять пасмурная погода.

Осадков в этот день не предвидится. Об этом сообщает Синоптик.

Столбик градусника будет колебаться от +4 до +20 градусов по Цельсию. Влажность воздуха составит 27-75%. Рассвет наступит в 5:56, закат ожидается в 19:25.

Скриншот Синоптик

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 10 апреля погода в Украине будет теплой, но дождливой и ветренной. Так, в некоторых регионах ожидаются даже шквалы.

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