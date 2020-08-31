Несколько районов Днепра останутся без света: адреса

Отключение света в Днепре. Портал Акцент
Во вторник, 1 сентября, в нескольких районах Днепра не будет электричества.
Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Света не будет по следующим адресам:
ул. Минская, 1-9,2;
пер. Перовской, 1-3,9;
ул. Тбилисская, 15-35,10-38;
ул. Знаменовская, 10,13-19;
пер. Знаменовский, 1-7,2-8;
ул. Кожемяки, 37-43, 22-38;
ул. Каневская, 1-60, 17;
ул. Полтавская, 7-19;
ул. Прапорная, 28-36, 25;
ул. Путиловская, 77;
ул. Вологодская, 105а-155; 120-132;
ул. Дальневосточная, 129-143;
ул. Майская, 1-9,6,10;
ул. Смольная, 1-9,4-6;
ул. Холодильная, 4-8,12/1;
ул. Таганрогская, 105-217,126-226;
пер. Таганрогский, 8-12,13-17;
ул. Терновая, 5,4а;
ул. Штормовая, 115-213,120-222;
пер. Штормовой, 5,17-23,4,10-32;
ул. Чайковского, 103.
ул. Воронежская, 23-35, 10-21, 26-32;
ул. Холодильная, 17-23;
ул. Корельская, 2-12, 1-13;
ул. Вологодская, 70-118, 60-105;
ул. Дальневосточная, 89;
ул. Енисейская, 68-122, 65-117;
ул. Саратовская, 1 / 2-14. 1-11;
ул. Андрусенко, 1-27, 2-34;
ул. Артюшенко, 72-76, 86-88, 90-104;
ул. Гребинки, 1-41,8-42;
ул. Декабрьская, 2,14,1-7;
ул. Кольцевая, 1-27,2-30;
ул. Крылова, 1-17,2-14;
ул. Некрасова, 1,2-14;
ул. Отечественная, 1-11;
ул. Роздельная, 1-35,2-26;
ул. Тургенева, 1-35,2-30.
ул. Гречко, 41-119; 76-106;
ул. Полевая, 21-79; 64-118а;
ул. Чаплинская, 387-265; 218-290;
ул. Пушкарская, 15-51, 12-44;
пер. Пушкарский, 3-7, 2-10;
ул. Томская, 213-249, 164-172.
ул. Чернышевского, 1, 1а, 1г, 3, 5, 5а, 1а;
ул. Севастопольская, 2; 6-14, 24;
ул. Глобинская, 1-5; 2-4;
просп. Гагарина, 16-б, 8, 31, 33, 35, 35а;
ул. Акинфиева, 23, 24;
ул. Донцова, 7;
пер. Макаревского, 1б, 6, 15;
Крутогорный спуск, 19.
проспект Поля, 119, 119б, 119а, 121, 125, 117;
пер. Кооперативный, 1-43,2-48;
ул. Савченко, 75-77.
ул. Волошина, 1-33,4-32;
ул. Сидура, 62-76, 61-71;
ул. Синявского, 181-231;
ул. Румянцева, 2-34, 1-7;
пер. Вдовенко, 1-37,2-24;
ул. Познанского, 2-26,1-19;
ул. Скляренко, 61-71.
ул. Вагнера, 23-63; 16-42; 24-58;
ул. Андрейченко, 14-52; 59-85, 54-66;
пер. Покровский, 1-9; 2-16;
ул. Белая Балка, 1-9; 2-52;
ул. Мостовая, 123-165,83-226,118-168, 167-197, 174-226;
ул. Набережная, 1-7а.
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