Мужчина пытался "попасть в Хогвартс" на вокзале в Днепре

Вчера, 9 августа, на железнодорожном вокзале в Днепре мужчина разгонялся и бился головой об металлическую колонну на платформе.

В ней осталась огромная вмятина от головы мужчины. Инцидент сняли на видео очевидцы и опубликовали в Telegram-канале "Х**вый Днепр".

В Днепре мужчина "пытался попасть в Хогвартс"

В комментариях пользователи предположили, что мужчина волшебник, и пытается попасть в Хогвартс, как в известных фильмах о Гарри Поттере. Там герои проходят сквозь колонну, поддерживающую крышу над платформами.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в субботу утром, 10 августа, Новый мост в Днепре полностью перекрыли. На переправе проводят ремонтные работы, используя опасные для здоровья вещества.

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