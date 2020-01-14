Как фильм ужасов: фото пансионата в Днепре шокировали сеть

В Днепре на жилом массиве Приднепровск обитатели гериатрического пансионата вынуждены мириться с отсутствием базовых приспособлений и нехваткой горячей воды.

Большинство пациентов центра – люди с инвалидностью, а условия проживания в нем неприемлемы даже для здорового человека. Об этом рассказал на своей странице в Facebook активист из Днепра Александр Слободенюк.

"Большое количество подопечных - колясочники, то есть передвигаются с помощью инвалидных колясок. Теперь представьте себя в такой коляске. Смелее. Представили? А теперь представьте, как вы пытаетесь выбраться из этой коляски, что бы помыться под таким душем или в такой ванной. Ощущаете нехватку хоть каких-то поручней?", - негодует Слободенюк.

Фото пансионата под Днепром шокировали сеть Коллаж

Как отметил автор, комната для мытья по внешнему виду больше напоминает декорации из фильма ужасов "Пила" или же фото из Чернобыльской зоны. Со своими функциями она также не справляется.

"Подопечные пансионата в те месяцы, когда Приднепровская ТЭС отключает централизованную горячую воду, моются с помощью воды, которую греют электрические бойлеры - два бойлера по 80 литров на 60 человек. У меня дома такой же бойлер стоит - на 80 литров. Только на четверых членов семьи, а не на 60 человек", - поделился активист.

Facebook Александра Слободенюка

Facebook Александра Слободенюка

Facebook Александра Слободенюка

По информации издания Днепрcity, капитальный ремонт в пансионате проводили не так давно. В 2016 году немецкая компания полностью заменила сантехнические коммуникации и электроснабжение. Кроме умывальников появились и душевые. Только на первом этапе проекта было потрачено 5 миллионов гривень. Фотодоказательства проведенных работ не прилагаются.

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