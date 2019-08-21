Где женщинам в Днепре спрятаться от домашнего насилия, наркотиков и алкоголя

Непростые и очень разные откровения женщин, изменивших свою жизнь и жизнь своих детей после того, как последняя черта была очень близко.

Мокрые глаза и дрожащий голос у этих женщин почти в прошлом. И только когда воспоминания холодным эхом хлещут по спине – они временно возвращаются в состояние незащищенности.

OBOZREVATEL побывал в приюте "Дом Матери и ребенка", который находится на окраине Днепра и готов поделиться историями женщин с детьми, которые не побоялись сбежать от домашнего насилия, пагубных привычек и зависимостей, начав жизнь с чистого листа. Сейчас в доме проживают три женщины с детьми. Места хватит еще для 10 взрослых и 10 детей.

Женщины боятся говорить о насилии в семье Фото: daptar

Первой своей историей поделилась 38-летняя Виктория, мать двоих сыновей-дошкольников:

"В один момент семья начала рушиться. Сожитель, с которым у нас родился младший сын – стал принимать наркотические психотропные вещества. Он стал раздражительным и нам было страшно. Однажды он приехал с заработков и стал чужим для нас. Стал отделять нашего общего сына от старшего, угрожал ребенку, начал поднимать на него руку, бить и выгонять из квартиры. Я поняла, что больше не могу это терпеть", – рассказала Виктория.

Женщина вспоминает, что полиция приезжала на ее вызовы по два раза в месяц – мужчина не упускал возможности поднять на нее руку на протяжении трех месяцев:

"Дошло до того, что мы попали в больницу и это был последний шаг к выбору. Мне никто не мог помочь, и я обратилась в никопольскую службу семьи и детей. В Никополе мне дали контакты днепровского приюта. Прекрасного места, нашего дома, в котором я и мои дети обрели счастье и внутренний покой" - добавила Виктория.

Виктория OBOZREVATEL

Шелтер для женщин с детьми – это большой одноэтажный дом размером в 200 квадратных метров. В нем есть все, что и в обычном доме у семьи: кухня с необходимой техникой, стиральная машина, ванная комната. В доме две детских - отдельные комнаты для мальчиков и девочек, в которых расположены двухъярусные кровати и даже кроватка для годовалого ребенка. Адрес не разглашают для безопасности женщин и детей.

Кроме того, в доме есть игровая комната, в которой все обустроено для детей: игрушки, развивалки, книги, телевизор – такое себе пространство для творчества, отдыха и саморазвития.

На территории есть свой огород, который готов к урожаю со следующего года. В саду – небольшая беседка, ожидающая ремонта. Фруктовые деревья, тишина, свежий воздух и главное – безопасность. В доме есть все, что необходимо для восстановления женщин и детей.

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Места хватит для всех, кто нуждается OBOZREVATEL

Игровая комната OBOZREVATEL

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Огород OBOZREVATEL

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Женщины, проживающие в приюте – не сидят на месте. Они занимаются волонтерством, посвящая себя взрослым и детям: кормят нуждающихся на вокзалах и помогают тем, кто попал в неприятную череду жизненных событий.

Жительницы приюта занимаются благотворительностью OBOZREVATEL

Рядом с домом расположены детский сад и школа, что очень удобно. У младшего поколения появилось много друзей и увлечений, что очень радует мам. Дети хорошо учатся, интересно проводят досуг и получают все блага, которые есть у среднестатистического ребенка.

OBOZREVATEL

Свою историю нам рассказала 38-летняя Тамара, мама прекрасной дочери с непростой судьбой:

"В 25 лет я впервые попробовала наркотики. Кроме этого, мозг задурманил алкоголь. Это продолжалось на протяжении 5 лет. Потом родилась дочь Юля и на какое-то время алкоголь и наркозависимость проиграли материнскому инстинкту. Потом наркотик вернулся в жизнь, и я попала в эту воронку снова. Ко всему этому прибавилось насилие в семье и в один момент, на шестилетие дочери, я поняла, что этот день может стать последним в наших с ней жизнях. Еще почти два года назад я могла встретить на улице свою тетю, забрать у нее сумку, вытрусить кошелек и отобрать его себе. Тогда она меня ненавидела. Сегодня я звоню ей и она говорит, как любит меня. Благодарна за то, что люди умеют прощать а этому дому за то, что так изменил меня и мою жизнь..."

Вот такой Тамару привезли в приют OBOZREVATEL

Тамара с дочкой сегодня OBOZREVATEL

Насилие в семье переходило все возможные границы и Тамара, взяв в охапку дочь, просто сбежала в никуда.

В тот непростой момент знакомая подсказала нашей героине, что можно обратиться в Благотворительный фонд "Квант Милосердия" и к руководителю "Дома матери и ребенка" Евгении Соломон.

"Здесь дети обретают хороших мам и любовь. Раньше мой ребенок видел пьяную побитую мать, а сейчас называет самой красивой и любимой. В приюте меня учили самому основному, чего я раньше не умела: от того, как готовить кушать, до самого важного – как слышать своего ребенка. Здесь учат тому, как любить и уважать других. Дочь стала спокойной и счастливой – и для меня это самое важное", - добавила Тамара.

Руководитель приюта Евгения Соломон делится: открытие "Дома Матери и ребенка" принесло свои плоды. Еще три года назад женщина сама попала в приют "Дом милосердия" – ее привезли полицейские. А сегодня Евгения – самая счастливая женщина, которая обрела свой смысл и любовь.

Евгения Соломон OBOZREVATEL

Евгения пережила многое OBOZREVATEL

"Сегодня мы видим перед собой счастливых женщин и хороших мам, которые отказались от пагубных привычек и дурного примера. Они пришли разрушенные и пустые, с болью в глазах и несчастными детьми. Сегодня эти женщины пример для подражания тем, кто только начал свой путь борьбы с ужасными жизненными обстоятельствами. Мы ничего не требуем от тех, кто к нам приходит, но есть одно условие: отказ от пагубных привычек и зависимостей, работа над собой и своими детьми и конечно же – принятие себя как настоящей женщины и хорошей матери" - рассказала Евгения.

По словам руководителя "Дома Матери и ребенка", шелтер не смог бы существовать без помощи неравнодушных людей:

"Нам очень помогают люди: например, стиральная машинка и холодильник появились с помощью неравнодушных горожан. Но этого, конечно же, мало. Появляется большее количество семей, мы нуждаемся в мебели и бытовой технике. Даже в продуктах питания – особенно в овощах, таких как картошка, которая дорожает. Мы создаем своими руками открытки, продаем их – но этих средств не хватает. Только аренда огромного дома обходится нам в крупную сумму. Поэтому будем рады любой помощи. Я всегда открыта к общению на странице в Facebook как для тех, кто нуждается в помощи так и для тех, кто может чем-либо помочь нам", - добавила Евгения Соломон.

Помощь от соседей - домашние овощи OBOZREVATEL

Виктория с детьми OBOZREVATEL

Счастливые дети OBOZREVATEL

Ошибается – каждый. Людей, готовых признать свои ошибки – единицы. Не бойтесь менять свою жизнь и жизни своих детей, не ждите, когда судьба приведет к фатальным последствиям и вопрос жизни и смерти станет ребром. Обращайтесь в любое время по указанным ниже контактным данным и не забывайте – выход есть всегда. Ведь свою судьбу творим мы сами.

Страница в Facebook: Благотворительный фонд "Квант Милосердия".

Официальная страница руководителя "Дома Матери и ребенка" Евгении Соломон, номер телефона - (099) 009-08-23.

Уроки доброты для женщин и детей OBOZREVATEL

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