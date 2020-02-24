Дождь и штормовой ветер: синоптики уточнили прогноз погоды в Днепре

В понедельник, 24 февраля, в Днепре будет сырая и ветренная погода.

По прогнозу синоптиков Укргидрометцентра, утренний сильный дождь будет продолжать идти днем, а под вечер его сменит сильный дождь со снегом.

Температура воздуха на протяжении суток будет колебаться от +2 до +4 градусов. Ожидается усиление скорости ветра до 25-30 м/с.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Украине в понедельник, 24 февраля, резко ухудшится погода. Синоптики объявили II (оранжевый) уровень опасности практически по всей стране.

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