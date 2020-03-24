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24 марта • обновлено в 12:31
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Алина Рашевская

Днепрянин за деньги Москвы нагнетал коронавирусную истерику в Украине

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В Днепре Служба безопасности Украины задержала интернет-агитатора, который публиковал в соцсетях ложную информацию о распространении COVID-19 в Украине.

Также он призывал к нарушению конституционного строя и территориальной целостности Украины. Соответствующие задачи поступали украинцу от "куратора" из Российской Федерации.

Для нагнетания паники в обществе житель Днепра должен был делать фото и видео с пустыми полками в магазинах, очередями в аптеках, фиксировать работу спецтехники и правоохранителей. В дальнейшем заказчики планировали использовать материалы для подготовки ложных новостей.

Днепрянин за деньги Москвы нагнетал коронавирусную истерику

Днепрянин за деньги Москвы нагнетал коронавирусную истерику

LIGA.net

Среди фейков, которые распространял пропагандист, обнаружено и видео о том, что в городском транспорте произошла драка, поскольку один из пассажиров якобы кашлял и имел признаки коронавируса. Служба безопасности Украины опровергла его, как недостоверный.

Во время обыска по месту жительства фигуранта правоохранители обнаружили компьютерную технику и мобильные устройства, которые подтверждают противоправную деятельность. В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об объявлении фигуранту о подозрении.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что болгарская ясновидящая Ванга предсказала на 2020 год большой финансовый кризис, результатом которого станет падение значимости мировых валют.

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
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