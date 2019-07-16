Днепрян попросили воздержаться от поездок по Амурскому мосту

Перекрытие Центрального моста в три раза увеличит нагрузку на Амурский мост.

Через Амурский мост будут ездить 18 новых маршруток и троллейбус №14. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил директор департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровского городского совета Игорь Маковцев.

Он обратился к горожанам с просьбой выбирать альтернативный маршрут для избежания пробок.

Амурский мост в Днепре tov-tob.livejournal.com

"Основная нагрузка после перекрытия Нового (Центрального - ред.) моста ляжет на Амурский мост. Потому еще раз хотел бы обратить внимание жителей нашего города на то, чтобы они выбирали маршрут следования в объезд Амурского моста", - сказал Маковцев.

Маковцев добавил, что временная отмена некоторых маршруток с левого на правый берег Днепра связана с наложением схем движения друг на друга.

Карта

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 12 июля Борис Филатов заключил пари с президентом Владимиром Зеленским. Если в Днепре не отремонтируют Центральный мост до 14 сентября 2019 года, мэр подаст в отставку.

Позже Филатов прокомментировал пари с Зеленским. Он сообщил, что никогда не держался за свою должность.

Вчера, 15 июля, в Днепре предложили ввести круглосуточное наблюдение за ремонтом Центрального моста.

16 июля Борис Филатов сообщил, что Центральный мост полностью перекроют на два месяца.

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