Часть Днепра останется без света на целый день: названы адреса

В понедельник, 4 ноября, в пяти районах Днепра не будет света.

Отключение связано с проведением технического обслуживания контактных сетей, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

В Днепре отключат свет 4 ноября stolychno.news

Амур-Нижнеднепровский район

пер. Окопный, 1-23, 2-36;

ул. Казахстанская, 9-41, 73-141, 28 / 1-88, 90-146;

ул. Минусинская, 1-13, 6-22, 30-34;

ул. Щитовая, 131-133, 142-158;

ул. Передовая, 267-329, 346-394;

ул. Паши Ангелиной, 15-167, 30-126;

пер. Донецкий, 11;

ул. Житомирская, 90, 128-264Г, 171-327Б;

пер. Черниговский, 1-25, 385, 2-32;

ул. Архангельская 1-49, 2-56;

ул. Богомаза 133,135,177;

ул. Гагринская 73-199; 40-198;

Гагринский пер.1-13,2-30;

ул. Гринченко 58-226; 33-245;

тупик Гринченко 2-12,11;

ул. Отечественная 69 / 1-89,24д, 26;

ул. Петрозаводская 2-6;

ул. Семипалатинская 1-39,2-54;

Семипалатинский пер. 2-6;

Индустриальный район

ул. Заболотного, 2-34, 1-25,

ул. Дружелюбная, 38,

ул. Урожайная, 2-28, 3-23,

ул. Новокузнецкая, 1-39;

Шевченковский район

ул. Сечевых Стрельцов 1-3,2;

ул. Шевченко 36;

пр. Дмитрия Яворницкого 51-53;

Чечеловский район

ул. Меренкова, 4-16, 13,35;

ул. Гомельская, 1-7, 2-4, 34, 35;

ул. Камчатская, 1-9;

ул. Могилевская, 10;

ул. Леваневского, 42, 56-88, 59, 63-99;

ул. Ларионова, 1, 2, 3, 4, 9-171, 20-50;

ул. Аптекарская балка, 32-44, 44а, 94-98;

ГП "Сервисэнерго",

подстанция №31 ДГЭС ГЭТ,

Протэкт СКТБ Элеватормельмаш,

ООО "Сокол-Брок"

ул. Академика Белелюбского 25;

ООО "Днепроинструмент"

ул. Академика Белелюбского 27

ЧП Воробьев

ул. Гаршина 22

Автобаза Приднепровской железнодорожной дороги;

ул. Давыдова, 2Б, 71, 183;

пр. Металлургов, 2А, 2Д, 4;

ул. Новоорловская, 28, 30, 34;

Соборный район

спуск Кодацкий №6-54, №1-75,

пер. Мандрыковский;

ул. Олеся Гончара 10-14,10-14;

ул. Набережная Победы 11а, 13;

ул. Набережная Победы 37б, 39А, 50А;

пр-т Героев, 43, 45 п. 1-9;

п-к Добровольцев, д. 6 п. 1-13, д. 10.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что часть Днепра останется без газа в 2020 году. Это связано с проведением регламентных ремонтных работ на системе газоснабжения.

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