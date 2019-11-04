Часть Днепра останется без света на целый день: названы адреса

В понедельник, 4 ноября, в пяти районах Днепра не будет света.
Отключение связано с проведением технического обслуживания контактных сетей, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
В Днепре отключат свет 4 ноября
stolychno.news
Амур-Нижнеднепровский район
пер. Окопный, 1-23, 2-36;
ул. Казахстанская, 9-41, 73-141, 28 / 1-88, 90-146;
ул. Минусинская, 1-13, 6-22, 30-34;
ул. Щитовая, 131-133, 142-158;
ул. Передовая, 267-329, 346-394;
ул. Паши Ангелиной, 15-167, 30-126;
пер. Донецкий, 11;
ул. Житомирская, 90, 128-264Г, 171-327Б;
пер. Черниговский, 1-25, 385, 2-32;
ул. Архангельская 1-49, 2-56;
ул. Богомаза 133,135,177;
ул. Гагринская 73-199; 40-198;
Гагринский пер.1-13,2-30;
ул. Гринченко 58-226; 33-245;
тупик Гринченко 2-12,11;
ул. Отечественная 69 / 1-89,24д, 26;
ул. Петрозаводская 2-6;
ул. Семипалатинская 1-39,2-54;
Семипалатинский пер. 2-6;
Индустриальный район
ул. Заболотного, 2-34, 1-25,
ул. Дружелюбная, 38,
ул. Урожайная, 2-28, 3-23,
ул. Новокузнецкая, 1-39;
Шевченковский район
ул. Сечевых Стрельцов 1-3,2;
ул. Шевченко 36;
пр. Дмитрия Яворницкого 51-53;
Чечеловский район
ул. Меренкова, 4-16, 13,35;
ул. Гомельская, 1-7, 2-4, 34, 35;
ул. Камчатская, 1-9;
ул. Могилевская, 10;
ул. Леваневского, 42, 56-88, 59, 63-99;
ул. Ларионова, 1, 2, 3, 4, 9-171, 20-50;
ул. Аптекарская балка, 32-44, 44а, 94-98;
ГП "Сервисэнерго",
подстанция №31 ДГЭС ГЭТ,
Протэкт СКТБ Элеватормельмаш,
ООО "Сокол-Брок"
ул. Академика Белелюбского 25;
ООО "Днепроинструмент"
ул. Академика Белелюбского 27
ЧП Воробьев
ул. Гаршина 22
Автобаза Приднепровской железнодорожной дороги;
ул. Давыдова, 2Б, 71, 183;
пр. Металлургов, 2А, 2Д, 4;
ул. Новоорловская, 28, 30, 34;
Соборный район
спуск Кодацкий №6-54, №1-75,
пер. Мандрыковский;
ул. Олеся Гончара 10-14,10-14;
ул. Набережная Победы 11а, 13;
ул. Набережная Победы 37б, 39А, 50А;
пр-т Героев, 43, 45 п. 1-9;
п-к Добровольцев, д. 6 п. 1-13, д. 10.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что часть Днепра останется без газа в 2020 году. Это связано с проведением регламентных ремонтных работ на системе газоснабжения.
Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!