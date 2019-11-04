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4 ноября • обновлено в 11:03
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Часть Днепра останется без света на целый день: названы адреса

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В понедельник, 4 ноября, в пяти районах Днепра не будет света.

Отключение связано с проведением технического обслуживания контактных сетей, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

В Днепре отключат свет 4 ноября

В Днепре отключат свет 4 ноября

stolychno.news

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Амур-Нижнеднепровский район

  • пер. Окопный, 1-23, 2-36;

  • ул. Казахстанская, 9-41, 73-141, 28 / 1-88, 90-146;

  • ул. Минусинская, 1-13, 6-22, 30-34;

  • ул. Щитовая, 131-133, 142-158;

  • ул. Передовая, 267-329, 346-394;

  • ул. Паши Ангелиной, 15-167, 30-126;

  • пер. Донецкий, 11;

  • ул. Житомирская, 90, 128-264Г, 171-327Б;

  • пер. Черниговский, 1-25, 385, 2-32;

  • ул. Архангельская 1-49, 2-56;

  • ул. Богомаза 133,135,177;

  • ул. Гагринская 73-199; 40-198;

  • Гагринский пер.1-13,2-30;

  • ул. Гринченко 58-226; 33-245;

  • тупик Гринченко 2-12,11;

  • ул. Отечественная 69 / 1-89,24д, 26;

  • ул. Петрозаводская 2-6;

  • ул. Семипалатинская 1-39,2-54;

  • Семипалатинский пер. 2-6;

Индустриальный район

  • ул. Заболотного, 2-34, 1-25,

  • ул. Дружелюбная, 38,

  • ул. Урожайная, 2-28, 3-23,

  • ул. Новокузнецкая, 1-39;

Шевченковский район

  • ул. Сечевых Стрельцов 1-3,2;

  • ул. Шевченко 36;

  • пр. Дмитрия Яворницкого 51-53;

Чечеловский район

  • ул. Меренкова, 4-16, 13,35;

  • ул. Гомельская, 1-7, 2-4, 34, 35;

  • ул. Камчатская, 1-9;

  • ул. Могилевская, 10;

  • ул. Леваневского, 42, 56-88, 59, 63-99;

  • ул. Ларионова, 1, 2, 3, 4, 9-171, 20-50;

  • ул. Аптекарская балка, 32-44, 44а, 94-98;

  • ГП "Сервисэнерго",

  • подстанция №31 ДГЭС ГЭТ,

  • Протэкт СКТБ Элеватормельмаш,

  • ООО "Сокол-Брок"

  • ул. Академика Белелюбского 25;

  • ООО "Днепроинструмент"

  • ул. Академика Белелюбского 27

  • ЧП Воробьев

  • ул. Гаршина 22

  • Автобаза Приднепровской железнодорожной дороги;

  • ул. Давыдова, 2Б, 71, 183;

  • пр. Металлургов, 2А, 2Д, 4;

  • ул. Новоорловская, 28, 30, 34;

Соборный район

  • спуск Кодацкий №6-54, №1-75,

  • пер. Мандрыковский;

  • ул. Олеся Гончара 10-14,10-14;

  • ул. Набережная Победы 11а, 13;

  • ул. Набережная Победы 37б, 39А, 50А;

  • пр-т Героев, 43, 45 п. 1-9;

  • п-к Добровольцев, д. 6 п. 1-13, д. 10.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что часть Днепра останется без газа в 2020 году. Это связано с проведением регламентных ремонтных работ на системе газоснабжения.

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Место
Украина Днепр
Теги
ЖКХ коммунальные услуги
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