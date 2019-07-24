Борьба с шумом в Днепре продолжается: какие изменения ждут горожан

В Днепре стремительно борются с шумом по ночам в ночных заведениях.

Депутаты во время сессии горсовета приняли решение привлечь к проверкам уровня шума Днепропетровский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины, сообщает OBOZREVATEL с места события.

Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что это единственное предприятие, которое имеет право юридически измерять уровень шума.

Измерение шума

Протоколы составляют согласно 182 статье Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение требований законодательных и других нормативно-правовых актов по защите населения от вредного влияния шума или правил соблюдения тишины в населенных пунктах и общественных местах).

В мэрии отметили, что под проверку уровня шума попадают заведения, на которые жалуются жители. Днепряне могут позвонить в полицию или на горячую линию мэрии.

Также уровень шума измеряют в квартире тех, кто передал заявку, и в двух метрах от фасада здания, где расположено заведение.

На сегодняшний день инспекция по благоустройству города проверила 8 объектов, выдала 6 предписаний о нарушениях и удалила аппаратуру в клубе "Крыша".

"Принятое решение депутатов городского совета не ограничивает проверки уровня шума. Будут проверять и промышленные шумы, и строительные. Привлечение государственного учреждения разрешит нам проводить более качественные измерения шума", – рассказала Юлия Кравец, заместитель начальника инспекции по благоустройству города.

Юлия Кравец, заместитель начальника инспекции по благоустройству

Она добавила, что инспекция нуждается в специальных устройствах для измерения шума:

"Купленные аппараты не могут измерять достаточный уровень шума, у него очень маленький объем", – подчеркнула Кравец.

Как сообщал OBOZREVATEL, улицу в Днепре переименовали в честь советского певца.

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