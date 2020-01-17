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17 января • обновлено в 15:00
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/ Происшествия

Вонзил нож в грудь ради лайков: в Днепре зверски поиздевались над мужчиной на камеру

1.2т
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В Днепре группа молодых парней избила и обокрала мужчину. Один из нападавших нанес ему более пяти ударов ножем в грудную клетку.

Покушение на убийство 19-летний парень снял на видео и выложил в социальной сети. Об этом сообщили на сайте прокуратуры Днепропетровской области.

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Происшествие случилось в декабре 2019 года. Сейчас правоохранители задержали парня и сообщили ему о подозрении в совершении уголовного преступления, а также избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

В Днепре зверски поиздевались над мужчиной на камеру

В Днепре зверски поиздевались над мужчиной на камеру

Прокуратура Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL писал, что 16 января в Харькове посреди улицы киллер застрелил директора одного из похоронных бюро. Мужчина был ранен в живот и скончался на месте до приезда "скорой".

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Днепр
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Ш. Олег
Ш. Олег
Надеюсь, о подозрении этому любителю лайков сообщили в достаточно грубой физической форме? Я бы каждый день сообщал, до самого суда. Чтобы дошло хорошенько.
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1
0
Ш. Олег
Ш. Олег
Надеюсь, о подозрении этому любителю лайков сообщили в достаточно грубой физической форме? Я бы каждый день, до самого суда сообщал. Чтобы дошло хорошенько.
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0
0
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Продолжаем учить paгулей русскому языку. Не "ножем", а "ножОм"!
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