Вонзил нож в грудь ради лайков: в Днепре зверски поиздевались над мужчиной на камеру

В Днепре группа молодых парней избила и обокрала мужчину. Один из нападавших нанес ему более пяти ударов ножем в грудную клетку.

Покушение на убийство 19-летний парень снял на видео и выложил в социальной сети. Об этом сообщили на сайте прокуратуры Днепропетровской области.

Происшествие случилось в декабре 2019 года. Сейчас правоохранители задержали парня и сообщили ему о подозрении в совершении уголовного преступления, а также избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

В Днепре зверски поиздевались над мужчиной на камеру Прокуратура Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL писал, что 16 января в Харькове посреди улицы киллер застрелил директора одного из похоронных бюро. Мужчина был ранен в живот и скончался на месте до приезда "скорой".

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