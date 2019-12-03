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3 декабря • обновлено в 20:36
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В сети показали на видео первую "жертву" снегопада в Днепре

2.2т
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В ночь с 2 на 3 декабря в Днепре пошел первый снег. В сети появилось видео жесткого ДТП на перекрестке улиц Макарова и Титова из-за гололеда.

Как видно на видео, опубликованном в Telegram-канале "Днепр оперативный", автомобиль занесло, и он на полной скорости протаранил светофор.

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По предварительной информации в аварии никто не пострадал.

В сети показали на видео первую "жертву" снегопада в Днепре

В сети показали на видео первую "жертву" снегопада в Днепре

stihi.ru

Ранее OBOZREVATEL писал, что в ночь на вторник, 3 декабря, в Днепре трое неизвестных избили мужчину, забрали мобильный телефон, деньги и обувь, а затем силой посадили в автомобиль и увезли.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Днепр
Тег
ДТП
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