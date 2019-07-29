В Кривом Роге "накрыли" нарколаборатию

Полиция задержала жителя Кривого Рога Днепропетровской области по подозрению в изготовлении метамфетамина и незаконном хранении оружия.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Днепропетровской области.

Полиция обнаружила нарколабораторию в Кривом Роге Пресс-служба полиции Днепропетровской области

"27 июля в ходе санкционированного обыска в Саксаганском районе г. Кривой Рог правоохранители задержали 30-летнего мужчину, который изготавливал "метамфетамин" и хранил оружие и боеприпасы", - сказано в нем.

Также полицейские изъяли лабораторное оборудование, прекурсоры, почти 120 гр готового для употребления метамфетамина, пистолет и 10 патронов.

Все изъятые предметы и вещества направлены на экспертизу.

Полиция изъяла наркотики и прекурсоры Пресс-служба полиции Днепропетровской области

Все изъятое направлено на экспертизу Пресс-служба полиции Днепропетровской области

По указанным фактам открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства правонарушения и проверят причастность задержанного к распространению наркотиков на территории города.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что под Киевом из лаборатории изъяли наркотики на $5 млн.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!