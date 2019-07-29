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В Кривом Роге "накрыли" нарколаборатию

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Полиция задержала жителя Кривого Рога Днепропетровской области по подозрению в изготовлении метамфетамина и незаконном хранении оружия.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Днепропетровской области.

Полиция обнаружила нарколабораторию в Кривом Роге

Полиция обнаружила нарколабораторию в Кривом Роге

Пресс-служба полиции Днепропетровской области

"27 июля в ходе санкционированного обыска в Саксаганском районе г. Кривой Рог правоохранители задержали 30-летнего мужчину, который изготавливал "метамфетамин" и хранил оружие и боеприпасы", - сказано в нем.

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Также полицейские изъяли лабораторное оборудование, прекурсоры, почти 120 гр готового для употребления метамфетамина, пистолет и 10 патронов.

Все изъятые предметы и вещества направлены на экспертизу.

Полиция изъяла наркотики и прекурсоры

Полиция изъяла наркотики и прекурсоры

Пресс-служба полиции Днепропетровской области

Все изъятое направлено на экспертизу

Все изъятое направлено на экспертизу

Пресс-служба полиции Днепропетровской области

По указанным фактам открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства правонарушения и проверят причастность задержанного к распространению наркотиков на территории города.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что под Киевом из лаборатории изъяли наркотики на $5 млн.

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Место
Украина Днепр
Теги
Кривой рог полиция наркотики
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