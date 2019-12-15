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15 декабря • обновлено в 12:22
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В кармане была игрушка: в Днепре у роддома нашли тело мужчины

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15 декабря, в Днепре, у роддома №1 нашли тело мертвого мужчины.

По предварительным данным, мужчина пролежал на холоде около двух часов. Подробнее об этом сообщает Информатор.

В Днепре у роддома №1 нашли тело мужчины

В Днепре у роддома №1 нашли тело мужчины

Информатор

Полицию вызвала дежурная акушерка – вероятно, она увидела труп в окно. Также приехала скорая, которая засвидетельствовала смерть. Причину смерти выясняет судебно-медицинская экспертиза.

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У роддома №1 нашли тело мужчины

У роддома №1 нашли тело мужчины

Информатор

Мужчину обнаружили у теплотрассы, следов крови вокруг него не было. В кармане куртки у умершего нашли очки в цветной оправе и мягкую игрушку. Личность мужчины устанавливают.

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Причина смерти пока неизвестна

Причина смерти пока неизвестна

Информатор

В кармане куртки у умершего нашли мягкую игрушку

В кармане куртки у умершего нашли мягкую игрушку

Информатор

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что в Днепре таксист жестоко расправился с девушкой.

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Автор
Яна Коваль
Место
Украина Днепр
Теги
смерть полиция новости скорая помощь
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