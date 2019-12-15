В кармане была игрушка: в Днепре у роддома нашли тело мужчины

15 декабря, в Днепре, у роддома №1 нашли тело мертвого мужчины.

По предварительным данным, мужчина пролежал на холоде около двух часов. Подробнее об этом сообщает Информатор.

В Днепре у роддома №1 нашли тело мужчины Информатор

Полицию вызвала дежурная акушерка – вероятно, она увидела труп в окно. Также приехала скорая, которая засвидетельствовала смерть. Причину смерти выясняет судебно-медицинская экспертиза.

У роддома №1 нашли тело мужчины Информатор

Мужчину обнаружили у теплотрассы, следов крови вокруг него не было. В кармане куртки у умершего нашли очки в цветной оправе и мягкую игрушку. Личность мужчины устанавливают.

Причина смерти пока неизвестна Информатор

В кармане куртки у умершего нашли мягкую игрушку Информатор

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что в Днепре таксист жестоко расправился с девушкой.

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