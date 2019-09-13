В Каменском избили 17-летнюю девушку: дело получило неожиданное продолжение

Днепровский апелляционный суд рассмотрел жалобу адвоката осужденного Сергея Стрельцова, который в апреле 2018 года напал на 17-летнюю Анну Губу в Каменском Днепропетровской области.

Апелляцию подала адвокат Стрельцова, которая не видит в действиях своего подзащитного состава преступления. Заседание состоялось в пятницу, 13 сентября, передает OBOZREVATEL.

Напавший на 17-летнюю девушку пытается оспорить приговор

В мае суд признал Стрельцова виновным по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса. Его приговорили к 6 месяцам ареста и обязали выплатить пострадавшей почти 16 тыс. гривень (деньги все еще не выплачены).

Суд установил, что 10 апреля 2018 года в районе магазина "Солнечный" в Каменском мужчина в присутствии двух спутников начал приставать к 17-летней девушке, схватил ее за ягодицы, а после того, как она дала ему пощечину, ударил ее пятилитровой бутылкой с водой по голове и ногой в живот. После этого он ушел с места происшествия. Свидетельницей нападения стала подруга Анны. Кроме того, неподалеку была установлена камера, запись с которой позже удалось получить.

У девушки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и синяк на руке. Мама Анны сообщила OBOZREVATEL, что ее дочь провела 23 дня в больнице.

В апелляционном суде адвокат Стрельцова заявила, что считает приговор суда незаконным и необоснованным.

Она уверена, что решение вынесено на основании недопустимых доказательств, противоречивых показаний самой девушки и свидетельницы. Также она поставила под сомнение происхождение и использование как доказательства видеозаписи с камеры наблюдения.

Новости Под Днепром подростки напали и ограбили женщину

С этой позицией не согласились прокурор и адвокат Анны. Защитник подчеркнул, что Стрельцов догнал девушку и несколько раз ударил ее, демонстрируя свою агрессию. Прокурор отметил, что во время расследования были проведены все необходимые экспертизы, эксперименты и другие следственные действия, а во время рассмотрения дела в суде никаких жалоб на видеозапись не было. Он уверен, что решение суда первой инстанции обосновано.

В то же время сам осужденный заявил, что девушка якобы курила, он сделал ей замечание и пытался выбить сигарету из рук. На прямой вопрос судьи он вынужден был признать, что действительно ударил девушку. Стрельцов подтвердил факт нападения и решил публично признать свою неправоту.

Пострадавшая в результате нападения Анна Губа Событие

В конце заседания судья предложила адвокату уточнить апелляционную жалобу, ведь ранее она заявила о невиновности своего подзащитного.

В судебном заседании объявлен перерыв до 4 октября.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре мужчина пытался изнасиловать 15-летнюю девочку и порезал ей лицо. Девочка шла по дороге к пляжу, когда неизвестный мужчина ударил ее бутылкой по голове и начал тащить в кусты.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!