В Днепре "заминировали" Новый мост и банк

Неизвестный сообщил о минировании Нового моста и отделения "Ощадбанка" на проспекте Александра Поля, 98 в Днепре.

Полиция получила сообщения о минировании около 23:00 30 ноября, передает "Информатор".

Ночью в Днепре "заминировали" Новый мост и "Ощадбанк" (иллюстрация) Пушкинская

Правоохранители и взрывотехники проверили полученную информацию, однако она не подтвердилась.

В настоящее время выясняется, кто сообщил ложные сведения.

По предварительной версии, "минер" звонил из таксофона.

Ранее OBOZREVATEL писал, что 28 ноября неизвестные сообщили, что в 12 школах Днепра находится взрывчатка. Сообщение о минировании поступило на электронную почту Управления СБУ в Днепропетровской области.

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