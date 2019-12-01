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1 декабря • обновлено в 13:27
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Светлана Коваленко

В Днепре "заминировали" Новый мост и банк

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Неизвестный сообщил о минировании Нового моста и отделения "Ощадбанка" на проспекте Александра Поля, 98 в Днепре.

Полиция получила сообщения о минировании около 23:00 30 ноября, передает "Информатор".

Ночью в Днепре "заминировали" Новый мост и "Ощадбанк" (иллюстрация)

Ночью в Днепре "заминировали" Новый мост и "Ощадбанк" (иллюстрация)

Пушкинская

Правоохранители и взрывотехники проверили полученную информацию, однако она не подтвердилась.

В настоящее время выясняется, кто сообщил ложные сведения.

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По предварительной версии, "минер" звонил из таксофона.

Ранее OBOZREVATEL писал, что 28 ноября неизвестные сообщили, что в 12 школах Днепра находится взрывчатка. Сообщение о минировании поступило на электронную почту Управления СБУ в Днепропетровской области.

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Автор
Светлана Коваленко
Место
Украина Днепр
Тег
минирование
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