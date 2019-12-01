В Днепре "заминировали" Новый мост и банк

Неизвестный сообщил о минировании Нового моста и отделения "Ощадбанка" на проспекте Александра Поля, 98 в Днепре.
Полиция получила сообщения о минировании около 23:00 30 ноября, передает "Информатор".
Ночью в Днепре "заминировали" Новый мост и "Ощадбанк" (иллюстрация)
Пушкинская
Правоохранители и взрывотехники проверили полученную информацию, однако она не подтвердилась.
В настоящее время выясняется, кто сообщил ложные сведения.
По предварительной версии, "минер" звонил из таксофона.
Ранее OBOZREVATEL писал, что 28 ноября неизвестные сообщили, что в 12 школах Днепра находится взрывчатка. Сообщение о минировании поступило на электронную почту Управления СБУ в Днепропетровской области.
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