За последнюю неделю в Днепропетровской области 32 человека заболели корью , из них 21 - дети. В городе Днепр зарегистрировали 20 больных.

С начала 2019 года на Днепропетровщине корью заболели 800 взрослых и 545 детей. Об этом сообщила заведующая отделом организации эпидемиологических исследований ГУ "Днепропетровского областного лабораторного центра МЗ Украины" Елена Кузьменко во время пресс-конференции в ИА "Мост Днепр" 24 июня.

"Всего с начала года в области зарегистрировано 1345 случаев заболевания корью. По сравнению с прошлым годом заболеваемость возросла на 45% и находится на высоком уровне. Зарегистрирован один летальный случай в Кривом Роге", - рассказала Кузьменко.

Вспышка кори Кременчук Today

По её словам, 77% заболевших не делали прививку от кори или не имеют данных о ней, что также расценивается как отсутствие прививки.

Кузьменко добавила, что Минздрав предоставляет возможность бесплатно вакцинироваться и детям, и взрослым. Возрастные ограничения на бесплатную вакцинацию от кори отменены. Также можно вакцинировать младенцев в возрасте от 6 месяцев, для которых корь особенно опасна.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине озвучили жуткую статистику заболеваемости корью.

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