В Днепре в супермаркете "аннулировали" опасного дебошира. Видео

В Днепре 17 ноября в "АТБ" на улице Шмидта задержали неадекватного мужчину, который принялся громить супермаркет.
До этого дебошир устраивал "концерты" на улице и бросался на автомобили. Видео инцидента опубликовали в Telegram-канале "Х**вый Днепр".
Скриншот
Telegram-канал "Х**вый Днепр"
На появление мужчины сразу же отреагировали охранники. Им на подмогу прибыли патрульные. Во время задержания дебошир сопротивлялся действиям сотрудника полиции и выкрикивал невнятные фразы.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре вооруженные подростки запугали весь город. 17 ноября двое парней с ножом набросились на девушек с требованием отдать им телефоны. В случае отказа хулиганы угрожали кровавой расправой.
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