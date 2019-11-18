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18 ноября • обновлено в 11:10
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В Днепре в супермаркете "аннулировали" опасного дебошира. Видео

1.2т
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В Днепре 17 ноября в "АТБ" на улице Шмидта задержали неадекватного мужчину, который принялся громить супермаркет.

До этого дебошир устраивал "концерты" на улице и бросался на автомобили. Видео инцидента опубликовали в Telegram-канале "Х**вый Днепр".

Скриншот

Скриншот

Telegram-канал "Х**вый Днепр"

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На появление мужчины сразу же отреагировали охранники. Им на подмогу прибыли патрульные. Во время задержания дебошир сопротивлялся действиям сотрудника полиции и выкрикивал невнятные фразы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре вооруженные подростки запугали весь город. 17 ноября двое парней с ножом набросились на девушек с требованием отдать им телефоны. В случае отказа хулиганы угрожали кровавой расправой.

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Автор
Алина Рашевская Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
Теги
мужчина драка с полицейскими задержание
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