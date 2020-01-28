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28 января • обновлено в 09:26
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Карина Бондаренко

В Днепре сбили двух человек на "зебре": жуткие фото и видео

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Вечером 28 января в Днепре произошло две аварии на пешеходных переходах, пострадавших с места происшествия забрала "скорая" с серьезными травмами.

ДТП на проспекте Героев произошло с участием маршрутки №20, сообщает Информатор. По словам очевидцев, водитель не остановился перед "зеброй" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Авария произошла примерно в 17:30 в районе остановки общественного транспорта "Бакинская". В результате столкновения пожилая женщина получила перелом таза и ушиби.

ДТП на проспекте Героев в Днепре

ДТП на проспекте Героев в Днепре

Информатор

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ДТП на проспекте Героев в Днепре

ДТП на проспекте Героев в Днепре

Информатор

На проспекте Александра Поля в Днепре легковушка сбила 45-летнюю женщину, когда та переходила дорогу. Машины в правом ряду остановились, чтобы пропустить ее, а водитель Ford продолжил движение. В результате автомобиль наехал на пешехода. Пострадавшию госпитализировали с травмой головы и ноги.

ДТП на проспекте Поля в Днепре

ДТП на проспекте Поля в Днепре

Информатор

ДТП на проспекте Поля в Днепре

ДТП на проспекте Поля в Днепре

Информатор

Ранее OBOZREVATEL писал, что в городе Подгородное Днепропетровской области 27 января на улице Шоссейной легковой автомобиль сбил двух пешеходов, которые шли по "зебре". В результате ДТП пострадали женщина и ее 12-летний сын.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Днепр
Теги
пешеход ДТП
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