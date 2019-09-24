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24 сентября • обновлено в 11:16
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В Днепре при загадочных обстоятельствах погибла женщина: фото 18+

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Вечером 23 сентября в Днепре женщина выпала из окна 6-го этажа и скончалась на месте.

Известно, что перед трагедией с ее окна сняли москитную сетку. Погибшей около 60 лет, сообщает Информатор.

По словам соседей, женщина редко появлялась дома. Правоохранителям удалось найти ее сына погибшей для опознания. Было ли это убийство, самоубийство или несчастный случай, начало устанавливать следствие.

Внимание! Фото 18+

Женщина выпала из окна 6-го этажа в Днепре

Женщина выпала из окна 6-го этажа в Днепре

Информатор

Ранее OBOZREVATEL писал, что утром 24 сентября в Днепре на Звездном бульваре столкнулись маршрутка №146 с пассажирами и грузовик КрАЗ. В аварии пострадали 11 человек. На место происшествия приехало пять машин скорой помощи.

Женщина выпала из окна на 6 этаже

Женщина выпала из окна на 6 этаже

Информатор

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Мчался 200 км/ч: в Днепре произошло смертельное ДТП на мосту
С окна сняли москитную сетку

С окна сняли москитную сетку

Информатор

Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося

Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося

Информатор

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Место
Украина Днепр
Тег
ДТП
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