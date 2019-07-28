В Днепре отважный пожарный спас женщин из горящего здания

В Днепре 27 июля по улице Костомаровской произошел пожар в теннисном клубе.

Как стало известно, загорелся кондиционер в женской раздевалке. Повреждены электросеть и подвесной потолок, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

Из-за сильного задымления в горящем здании находились работница клуба и клиентка.

Командир отделения Максим Веклич вывел женщин из помещения. Затем медики оказали им первую помощь.

Пожар в теннисном клубе Пресс-служба ГУ ГСЧС

Пожар в теннисном клубе Пресс-служба ГУ ГСЧС

У отважного спасателя врачи заподозрили отравление продуктами горения, ему провели кислородную терапию. Сейчас его состояние удовлетворительное, а женщины отказались от госпитализации.

Причины происшествия выясняются.

Справка о герое

Максим Веклич поступил на службу в 2011 году после службы в армии. Он активно занимается спортом и представляет нашу область на соревнованиях по пожарному кросс-фиту "Сильнейший пожарный-спасатель". Максим имеет семью и маленькую дочь, которых считает самым ценным сокровищем в жизни.

Герой Максим Веклич Пресс-служба ГУ ГСЧС

Как сообщал OBOZREVATEL, под Днепром девушка выбросилась из окна собственной квартиры.

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