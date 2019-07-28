В Днепре отважный пожарный спас женщин из горящего здания

В Днепре 27 июля по улице Костомаровской произошел пожар в теннисном клубе.
Как стало известно, загорелся кондиционер в женской раздевалке. Повреждены электросеть и подвесной потолок, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.
Из-за сильного задымления в горящем здании находились работница клуба и клиентка.
Командир отделения Максим Веклич вывел женщин из помещения. Затем медики оказали им первую помощь.
Пожар в теннисном клубе
Пресс-служба ГУ ГСЧС
Пожар в теннисном клубе
Пресс-служба ГУ ГСЧС
У отважного спасателя врачи заподозрили отравление продуктами горения, ему провели кислородную терапию. Сейчас его состояние удовлетворительное, а женщины отказались от госпитализации.
Причины происшествия выясняются.
Справка о герое
Максим Веклич поступил на службу в 2011 году после службы в армии. Он активно занимается спортом и представляет нашу область на соревнованиях по пожарному кросс-фиту "Сильнейший пожарный-спасатель". Максим имеет семью и маленькую дочь, которых считает самым ценным сокровищем в жизни.
Герой Максим Веклич
Пресс-служба ГУ ГСЧС
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